Wanderung mit Wissenswertem

Laudenbach.Der Weinbau in Laudenbach hat eine jahrhundertelange Tradition und der Tauberschwarz hat im Tauber- und Vorbachtal seine Heimat. Ihm zu Ehren wurde ein Wanderweg errichtet. Am Samstag, 18. Mai, gibt es auf der Wanderung von Laudenbach über Ebertsbronn zum Ursprung der Rebe und zurück interessante und wissenswerte Informationen über den Weinbau und die Geschichte der autochthonen Rebsorte Tauberschwarz. Die Teilnehmer erwartet auch ein kleiner Weingenuss. Die von Paul Mayser geführte Tour startet am Julius-Echter-Keller in Laudenbach um 14 Uhr und dauert circa drei Stunden.Informationen und Anmeldung: Martina Ley unter Telefon 07934/994299 oder unter Telefon 07931/574300 und im Internet www.vhsmgh.de.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 13.05.2019