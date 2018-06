Wanderweg wird eröffnet

Anzeige

Laudenbach.Der Laudenbacher Tauberschwarz-Wanderweg wirdam Samstag, 16. Juni eingeweiht.

Der Tauberschwarz war bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg eine der wichtigsten Rebsorten in den Weinbergen entlang der Tauber um Weikersheim und im Vorbachtal. Als in den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts die großen Rebflubereinigungen in der Region Einzug hielten, wurden die oft über 200 Jahre alten Reben gerodet und der Tauberschwarz geriet in Vergessenheit.

Seit Mitte der 80er Jahre wird der Tauberschwarz wieder intensiv angebaut und ist ein Aushängeschild der Genussregion Vorbach-Tauber. Um der Rebsorte den Stellenwert zu geben, der ihr zusteht, wird am Samstag, 16. Juni, um 14 Uhr am Julius-Echter-Keller der neue „Tauberschwarz Wanderweg“ von Weinkönigin Constanze Schmitt eröffnet. Auch Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch wird zugegen sein.