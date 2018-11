Was das Herz begehrt

Weikersheim.Kunsthandwerk in Form von Töpferwaren, Wachskunst oder ein Korbflechter, Lebkuchen und unzählige Spielsachen und Weihnachtsartikel. Alles, was das Herz zur Adventszeit begehrt. Allerdings in Miniaturausgabe. Nach der erfolgreichen Barbieausstellung zeigt das Stadtmuseum Weikersheim in einer kleinen Sonderausstellung erneut Exponate aus dem ehemaligen Spielzeug- und Puppenmuseum in Rothenburg passend zur Vorweihnachtszeit.

Vieles gibt es zu entdecken. Wie jedes Jahr beschließt das Stadtmuseum mit dieser Ausstellung sein Museumsjahr. Geöffnet an den Adventssonntagen (außer 23. Novemberg und am Samstag, 15. Dezember jeweils von 13.30 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. pm

