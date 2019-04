Weikersheim.Markt und faires Frühstück auf dem Marktplatz: Am 4. Mai wird es zwischen 9 und 12 Uhr auch in diesem Jahr das „Faire Frühstück“ auf dem Weikersheimer Marktplatz geben.

Das Frühstücks-Buffet lädt – bio und fair – zu einem gemütlichen Verbleib auf dem Marktplatz. Gleichzeitig gibt es einen Marktstand der Weikersheimer Bio-Anbieter, eines Imkers und des Weikersheimer Weltladens. Am 8. Mai bietet die Eine-Welt-Gruppe einen Vortrag über Peru an. Rómulo Torres Seoane aus Lima gibt um 19.30 Uhr im Katholischen Gemeindehaus, Karl-Ludwig-Straße 13 einen aktuellen Bericht zu dem Thema „Wege zu Demokratie und Gerechtigkeit in Peru“. Miguel Angel Keith wird aus dem Spanischen dolmetschen. Die Präsentation mit Fotos und Schaubildern ist auf Deutsch.

Erst vergangene Woche wurde Pedro Pablo Kuczynski, ehemaliger peruanischer Präsident wegen Korruptionsvorwürfen verhaftet; Landraub, die Verletzung der Landrechte von Indigenen und Kleinbauern – es sind enorme Herausforderungen, denen die Zivilgesellschaft in Peru gegenübersteht.

Rómulo Torres Seoane wird einen Einblick dazu geben. Der Eintritt ist frei. pm

