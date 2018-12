Weichen für Bauplätze gestellt

Weikersheim.74 Bauplätze sollen in dem Baugebiet „Am Planetenweg, Teil 1“ in Weikersheim entstehen. Dafür fasste der Gemeinderat jetzt den Satzungsbeschluss. Die Geschwindigkeit, mit der das Bauamt dies Planung innerhalb nur eines Jahres abgewickelt habe, sei „eine wahre Leistung“, lobte Bürgermeister Klaus Kornberger. Baubeginn für die Erschließung soll am 1. März nächsten Jahres sein, Anfang 2020 seien die Bauplätze dann voraussichtlich fertig. Auch das beschleunigte Verfahren für den Drosselweg wurde auf den Weg gebracht. Hier soll dem bestehenden Baugebiet ein weiteres Areal angegliedert werden. Es sind 16 Wohneinheiten, auch Mehrfamilienhäuser, geplant. sem

