Weikersheim gestern und heute

Weikersheim.Seit 2002 präsentiert der Club w 71 zur Kärwe eine Fotoausstellung mit alten Aufnahmen von Weikersheim. Bei der diesjährigen Ausstellung wird mit neuen Motiven das Thema von 2016 noch einmal aufgegriffen: „Weikersheim verändert sich – Ansichten gestern und heute im Vergleich“. Den Fotos von früher, die das alte Weikersheim dokumentieren, werden neue Aufnahmen gegenübergestellt, die die Veränderungen in der Stadt mit einem Blick sichtbar machen. Die neuen Fotos wurden von Eugen Pichler und Robert Schuler so gut wie möglich aus der gleichen Perspektive gemacht wie die alten Aufnahmen. Zu sehen sind einzelne Gebäude, Gewerbe, Straßen, Aufnahmen aus der Altstadt, von Neubaugebieten und aus Stadtteilen. Und schließlich gibt es auch einige Fotos, auf denen auch der Wandel der Kulturlandschaft sichtbar wird. Die Veränderungen sind immens, manchmal ist es kaum zu erkennen, dass es sich um dasselbe Motiv handelt.

Wie immer ist die gesamte Ausstellung nur über die Kärwe zu sehen. Danach werden die Bilder an der Stirnseite hinter der Bühne wieder abgehängt. Wer also die gesamte Ausstellung sehen möchte, sollte unbedingt über die Kärwe den Club besuchen. Die Eröffnung der Ausstellung ist am Freitag, 31. August um 19 Uhr. Der Club w 71 ist über die Kärwe auch an allen Nachmittagen von Samstag bis Montag ab 14 Uhr bei Kaffee und Kuchen geöffnet. Zu beachten ist, dass der Club nachts bereits um 1.30 Uhr schließt. pm

