Weikersheim tritt Initiative bei

Anzeige

Weikersheim.Bürgermeister Klaus Kornberger ist vom Gemeinderat ermächtigt worden, namens der Stadt zum energetischen Bestand und zu Ausbauzielen Stellung zu nehmen.

Hintergrund ist das Klimaschutzkonzept des Main-Tauber-Kreises – die Stadt tritt dieser Initiative von 2016 quasi bei – am Anfang steht eine Bestandserhebung in den beteiligten Kommunen. Keine Stadt werde dabei zu Maßnahmen genötigt, hieß es vor dem Gemeinderat. Jede Kommune solle „ihrer eigenen finanziellen Leistungsfähigkeit entsprechend in eine Verbindlichkeit eintreten.“ Die Projektfelder betreffen Energieeffizienz und - einsparung, erneuerbare Energien und nachhaltige Mobilität/E-Mobilität. Im letzten Feld sehen man sich in einer Vorreiterrolle, hielt Bürgermeister Klaus Kornberger fest. mrz