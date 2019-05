Weikersheimer Schwimmer ganz vorne

Ein voller Erfolg war die Teilnahme der DLRG-Ortsgruppe Weikersheim am Alwin-Weinreuter-Pokal-Freundschaftswettkampf.

Weikersheim. 17 Rettungssportler und vier Betreuer der DLRG-Ortsgruppe Weikersheim waren in Bönnigheim bei Heilbronn, um dort zum dritten Mal in Folge am Alwin-Weinreuter-Pokal-Freundschaftswettkampf teilzunehmen. Highlight des Besuchs war für die Jugendlichen das Übernachten in Zelten im Freibad und eine Abendveranstaltung mit Livemusik.

Im Detail waren die AK 13/14 w, AK 15/16 w und AK 17/18 m am Start. Alle Altersklassen mussten die gleichen Strecken und Disziplinen Schwimmen (4x 50 m Hindernisstaffel, 4x 25 m Puppenstaffel , 4x 50 m Gurtretterstaffel und 4x 50 m Rettungsstaffel).

Die Besonderheit an diesem Wettkampf ist, dass es sich um ein 50-Meter-Edelstahlbecken handelt. Das war kurz nach den vergangenen Landesmeisterschaften in Biberach die erste Möglichkeit, auf einer 50 Meter Bahn unter Wettkampfbedingungen zu testen.

Die AK 13/14 w erreichte mit 2872 Punkten den ersten Platz. Für die AK 13/14 w traten Dana Aldinger, Alina Saskara, Marie Hoffmann, Finja Ruhmund und Johanna Teufel beim ersten Wettkampf auf einer 50 Meter Bahn an und erreichten eine sehr gute Mannschaftsleistung. In der AK 15/16 w war die altbewährte Mannschaft am Start mit Shirin Ruhmund, Lara Friedrich, Lara Mühleck, Christin Dierolf und der wieder zurückgekehrten Vanessa Schneider. Durch eine absolut routinierte und geschlossene Mannschaftsleistung konnte sich die Mannschaft mit 339 Punkten Vorsprung den ersten Platz vor Lörrach und der Mannschaft aus Bönnigheim-Kirchheim sichern.

Bei der AK 17/18 waren Marius Sackmann, Tizian Renner, Daniel und Lenny Brix und Samuel Hertel am Start. Diese Mannschaft musste sich mit einer eingeschwommenen Truppe aus Bietigheim-Bissingen messen. Nach zwei der vier zu schwimmenden Disziplinen lag man nur mit knapp 38 Punkten hinter den Bietigheimern zurück.

Leider musste die Mannschaft in den zwei noch ausstehenden Disziplinen auf Marius Sackmann verletzungsbedingt verzichten. Dieser Ausfall wurde durch die vier verbliebenen Schwimmer mit Ehrgeiz und Einsatz sehr gut kompensiert.

Nach diversen Umstellungen konnte der Abstand zur anderen Mannschaft eng gehalten werden. Am Ende war es zwar der zweite Platz, aber der Team- und Kampfgeist der Mannschaft war deutlich zu spüren, welcher das Ergebnis nur noch höher anerkennen lässt. Nachdem der Hauptwettkampf mit allen Disziplinen bei bestem Wetter zu Ende ging und sinnbildlich durch ein Gewitter mit Donner und einem Regenschauer beendete, ging es an den „Vier-Gewinnt-Wettkampf“. Hier traten insgesamt vier Mannschaften der Weikersheimer an: Einmal in der AK 13/14 und die anderen drei in der AK 15/16 bis AK offen. In einem Kurzbecken von zehn Metern Länge traten die Schwimmer gegeneinander an. Nach der Kurzstrecke musste man das Becken verlassen und bei einer Großversion von „Vier Gewinnt“ die Steine platzieren. Nicht nur die Sprintfähigkeit war hier gefragt, sondern auch noch die Fähigkeit, unter Belastung clevere Entscheidungen zu treffen.

Souverän durchgesetzt

Souverän setzte sich die AK 13/14 w-Mannschaft hier gegen alle anderen Mannschaften im K.o.-System durch und gewann den Wanderpokal. Bei der AK 15/16 bis AK offen gab es bei allen Weikersheimer Mannschaften den ein oder anderen Krimi: Die spektakulärste Situation war hier das Halbfinale gegen die AK offen-Mannschaft aus Bönnigheim. Hier setzte sich Weikersheim 1 aufgrund eines kuriosen „Denkfehlers“ des Gegners durch und zog gegen Weikersheim 2 in das Finale ein. Hier hatte dann Weikersheim 2 das glücklichere Händchen und gewann den Wanderpokal der AK 15/16 bis offen.

Somit gingen nach Platz eins bei der AK 13/14 w, Platz eins der AK 15/16 w und Platz zwei der AK 17/18 m auch beide Wanderpokale nach Weikersheim. Alle Schwimmer und Betreuer waren sich einig: dieser Wettkampf ist ein Highlight für alle Schwimmer und Betreuer. Ein super organisiertes Event, das man nächstes Jahr wieder besuchen wird, denn es gilt ja, die Titel zu erkämpfen und zu verteidigen. ka

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 24.05.2019