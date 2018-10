Laudenbach.Eine exklusive Weinprobe mit tollen Weinen, leckerem Essen und eine unterhaltsame Zauberei mit der Magierin Victoria Mavis: Das alles bot die Veranstaltung „Wein und Magie“ im Julius-Echter-Keller in Laudenbach.

Eine „Geschwister-Weinprobe“ mit Ann-Kathrin und Constanze Schmitt und unterhaltsame Tischzauberei mit der Magierin Victoria Mavis prägten den unvergesslichen Abend im magischen Ambiente des Julius Echter Kellers in Laudenbach.

Kooperation

Veranstaltet wurde der Abend von den Laudenbacher Weingärtnern zusammen mit der Weingärtnergenossenschaft Markelsheim.

„Wein ist Magie in Flaschen“, unter diesem Motto begrüßten die Markelsheimer Weinkönigin Constanze Schmitt und ihre Schwester Ann-Kathrin Schmitt, als ehemalige Weinkönigin, die zahlreichen Gäste. Wein beinhaltet auch etwas Geheimnisvolles und Magisches – gerade jetzt, wenn man im Herbst in den Keller geht. Wenn in der Zauberhöhle des Keller es intensiv blubbert, ein intensiver, eigener Geruch sich entwickelt und mit der Zeit aus dem Traubensaft der neue Wein in komplexen Prozessen heranreift.

Mit Charme und Verstand

Dazu passend der zur Begrüßung präsentierte Markelsheimer Secco – als ein prickelnder, feinfruchtiger Charmeur mit einem Hauch von zarter Lust.

Mit Charme und Weinverstand präsentierte dann das Geschwisterpaar passend zu einem 3-Gänge-Menü fünf auserlesene Premiumweine der Weingärtner Markelsheim.

Zur Kürbiscremesuppe gab es einen körperreichen Markelsheimer Silvaner Auslese trocken aus dem Gewann Riedle. Ein Spätburgunder Spätlese trocken mit feinen Beerentönen und einer exklusiven Fassprobe eines kräftigen Spätburgunders ausgebaut im Barrique gab es zu rosa gebratener Entenbrust mit Knödel und Blaukraut. Zum Dessert wurden eine Schwarzriesling Auslese, der Krönungswein von Constanze, mit angenehmer Restsüße und einem eleganten Riesling Eiswein zu Zwetschengenterrine mit Vanilleeise eingeschenkt. Es waren die perfekten Weine zum köstlichen Essen.

Zwischen dem jeweiligen Menügang entführte die Magierin Victoria Mavis die Gäste in die Welt der Illusion und Geheimnisse.

Verblüffend

Am Tisch, direkt vor den Augen oder in den Händen, präsentierte sie ihre Kunst der Magie – emotional und verblüffend. Es war ein magischer Genießerabend im historischen Ambiente des Julius Echter Kellers in Laudenbach mit auserlesenen Premiumweinen der WG Markelsheim, einem exquisitem Menü und magischen Momenten. pml

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.10.2018