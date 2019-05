Weingenuss bei schönstem Sonnenschein inmitten der Natur

Laudenbach.Zum 13. Mal veranstalteten die Laudenbacher Weingärtner gemeinsam mit den Weingärtnern Markelsheim die Laudenbacher Weinerlebniswanderung.

Unter dem Motto „Wein, Natur und Kultur“ genossen mehr als 250 Besucher bei bestem Sonnenschein die geführte Wanderung im herrlichen Vorbachtal mit der typischen Steinriegellandschaft.

Gut gelaunt

Nach einem Glas Markelsheimer Secco Rot, Rosé oder Weiß starteten die zahlreichen Besucher und Gäste, ob aus Blaufelden, Marktbreit, Augsburg oder aus der Region, gut gelaunt und ausgestattet mit Weinglas, Transportbeutel und Gutschein ihre Tour. Gruppenweise unter der Führung einheimischer Weingärtner, der Markelsheimer Weinkönigin Constanze Schmitt und Laudenbachs Ortsvorsteher Martin Rüttler, führte die Wanderung in diesem Jahr durch die Weinberge im Vorbachtal über Haagen. Charakteristisch für die Weinberge am Hohenberg Richtung Haagen sind die gewaltigen Steinriegel, die an den steilen Hängen senkrecht zu Tale ziehen. Der Rückweg führte durch Haagen auf der anderen Talseite nach Laudenbach. An drei schön gelegenen Weinständen wurden die regionaltypischen Weine der WG Markelsheim angeboten.

Am ersten Stand am Hohenberg, mitten in den Weinbergen und einem tollen Blick ins Vorbachtal, durfte man zwischen Laudenbacher Schaftsteige Silvaner, Laudenbacher Schafsteige Schwarzriesling oder einem Markelsheimer Tauberschwarz Rosé auswählen. Der nächste Rastpunkt war in Haagen, direkt an der St. Kilianskapelle. Hier genoss man einen Laudenbacher Schiller, Markelsheimer Tauberberg Riesling, Markelsheimer Tauberberg Grauburgunder oder einen Laudenbacher Schafsteige Zweigelt. Wer Lust auf Kaffee oder selbst gebackenen Kuchen hatte, durfte diesen ebenso verzehren. Von hier ging die Wanderung vorbei am Haagener Judenlöchle zum nächsten Aussichtspunkt dem neuen Pavillon in der Kürbisecken. Der Blick war auf die Weinberge in Haagen als auch auf Laudenbach und zum Bergwald mit der Bergkirche gerichtet. Zur Auswahl standen ein Laudenbacher Schaftsteige Müller Thurgau, Markelsheimer Tauberberg Bacchus oder eine Laudenbacher Schafsteige Tauberschwarz. Zum Abschluss der Wanderung stärkte man sich mit einem reichhaltigen Winzervesper im urigen Julius-Echter-Keller, im Julius-Echter-Tank oder bei netter Unterhaltung und einem weiteren Gläschen Wein unter dem Walmdach am Eingang zum Julius-Echter-Keller. Der Sonnenschein oberhalb des Schlosshofes rief förmlich dazu auf. Was wäre diese Wanderung jedoch ohne die Begleitung der zahlreichen und bereits jahrelangen Führer? Sie verstanden es, die Weinbaugeschichte von Laudenbach und Haagen zu vermitteln. Viele interessante Informationen zum Weinanbau, den verschiedenen Rebsorten, der Pflege im Laufe eines Jahres und mehr wurden von den Besuchern gerne aufgenommen.

Gelungene Veranstaltung

Es war nach der „Royalen Weinerlebniswanderung 2018“ erneut eine gelungene Veranstaltung der Laudenbacher Weingärtner, was das vielseitige Lob der Besucher über die Organisation und die Qualität der Weine zeigte.

Der Dank und die Anerkennung der Verantwortlichen um Andrea Büttner gilt dabei allen freiwilligen Helfern in der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung, den Weinführern, den Weinstandhelfern und den Gästen, die mit ihrer guten Stimmung und Lust auf die regionalen Weine ihren Anteil zu dieser Weinerlebniswanderung beigetragen haben. pml

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 08.05.2019