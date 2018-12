Weltweiter Einsatz für Menschen in Not

Main-Tauber-Kreis.Für Ernährung und Bildung, Gesundheit und Menschenrechte steht in der Advents- und Weihnachtszeit die evangelische Aktion „Brot für die Welt“. Katholiken spenden derweil für „Adveniat“.

Zum 60. Mal rufen in Deutschland die evangelischen Landes- und Freikirchen auch im Taubergrund auf zum weltweiten Einsatz für Menschen in Not. „Hunger nach Gerechtigkeit“ ist das Motto und alle Mittel dienen dem weltweiten Dienst der Kirchen für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Dabei unterstützt die Aktion alle Menschen, die arm und ausgegrenzt sind, unabhängig von ihrer Religions- oder gar Konfessionszugehörigkeit.

„Brot für die Welt“ führt dabei keine eigenen Projekte durch, sondern arbeitet mit einheimischen Partnerorganisationen zusammen. Geholfen wird zwar auch bei Notfällen und Katastrophen, doch leistet man vorwiegend „Hilfe zur Selbsthilfe“. Zurzeit werden 1500 Projekte in 97 Ländern gefördert.

„Menschen müssen ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen und ihre Rechte einklagen. Wir können und wollen sie darin unterstützen“, betont Cornelia Fülkrug-Weitzel, Präsidentin von „Brot für die Welt“. Die Arbeit der vergangenen Jahrzehnte sei „extrem wirksam gewesen“. „Ich behaupte, wir haben vielen Millionen von Menschen geholfen … ihre Armut zu überwinden“. Damit gerade in afrikanischen Ländern nicht korrupte Eliten gestärkt würden, „geben wir gar kein Geld an Regierungen, nur an Kirchen, Selbsthilfegruppen und Organisationen der Zivilgesellschaft“.

Begonnen hat „Brot für die Welt“ im Jahr 1959 mit einem Spendenaufruf, der 19 Millionen Mark erbrachte. Dieser unerwartete Erfolg führte zum Entschluss, daraus eine dauerhafte Einrichtung zu machen.

Von Anfang an war Bewusstseinsbildung über die Ungerechtigkeiten im Welthandel ein Teil der Arbeit, zur Vermittlung berufserfahrender Fachkräfte aus Deutschland gründete man die Schwesterorganisation „Dienste in Übersee“. „Weltläden“ zum Verkauf fair gehandelter Produkte entstanden und der Blick auf politische Rahmenbedingungen erwies sich als zunehmend wichtig.

Einige der mehr als 1300 Partnerorganisationen beraten Kleinbauernfamilien, damit sie nachhaltig und umweltschonend vielfältige und gesunde Nahrungsmittel anbauen. Andere sind im Bereich der sozialen Arbeit aktiv, in der Rechtsberatung, der medizinischen Basisversorgung oder in der Bildungsförderung. Damit unterscheidet sich „Brot für die Welt“ grundlegend von vorweihnachtlichen christlichen Aktionen wie „Weihnachten im Schuhkarton“, die darauf setzen, Kindern einmalig eine Freude zu bereiten, ohne ihre Lebensbedingungen nachhaltig ändern zu wollen. Finanziert wird „Brot für die Welt“ durch das Opfer von Gottesdiensten an Weihnachten und eine Spendensammlung bei den Gemeindemitgliedern während der Adventszeit. Staatliche Zuschüsse ergänzen das.

Bei allen evangelischen Pfarrämtern sind Informationsblätter mit Beispielen aus der Arbeit von „Brot für die Welt“ und Übersichten über die Verwendung der gespendeten Mittel (seit 1959 waren es 2,4 Milliarden Euro) zu erhalten. Die katholische Kirche hat als Entsprechung dazu 1958 das Hilfswerk „Misereor“ gegründet, das vorwiegend in der Fastenzeit um Spenden wirbt.

In der Advents- und Weihnachtszeit hat aber das Lateinamerika-Hilfswerk „Adveniat“ seinen Schwerpunkt. Es geht zurück auf die Hilfe, die im Hungerwinter 1946/47 von lutherischen und katholischen Kirchen in Lateinamerika für Deutschland geleistet wurde.

Nach Beginn des hiesigen Wirtschaftswunders war Unterstützung in der Gegenrichtung möglich. Zu Weihnachten 1961 rief die katholische Kirche so zu einer „besonderen Kollekte“ für Lateinamerika auf – und diese Aktion wird bis in die Gegenwart fortgesetzt. Nachhaltig unterstützt wird die Ausbildung benachteiligter Jugendlicher, die Weihnachtsaktion 2018 trägt den Titel „Chancen geben – Jugend will Verantwortung“.

„Brot für die Welt“ und „Adveniat“ tragen das Spenden-Gütesiegel des „Spenden-TÜVs“ des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI). Damit werden die korrekte Planung, Durchführung, Abrechnung und Kontrolle der Projekte bestätigt. peka

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 11.12.2018