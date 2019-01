Weniger Betriebe, dafür steigende Kuhzahlen

Schäftersheim.Anscheinend erfahren die Kühe im Main-Tauber-Kreis beste Betreuung, denn sie zeigen einen der besten Abkalbeprozentsätze aller Zuchtvereine. Rechnerisch bringt jede Milchkuh im Kreis jährlich 0,824 Kälber zur Welt und ist durchschnittlich 4,9 Jahre alt, wie bei der Hauptversammlung des Rinderzuchtvereins zu hören war.

Durch das Programm der Jahreshauptversammlung in Schäftersheim führte der Noch-Vorsitzende Hermann Gehringer. Er bedauerte, dass die Landwirte immer wieder im Fokus öffentlicher Kritik stünden. „Unseren Tieren geht es gut, denn nur optimal gehaltene Tiere könnten langfristig gute Leistungen bringen,“ führte Hermann Gehringer aus.

Reinhard Hagendorn vom Landwirtschaftsamt Ilshofen stellte in seinem Bericht die Leistungsentwicklung im Verbandsgebiet und im Zuchtverein vor.

An vorderer Stelle

„Unseren Kühen geht es manchmal besser als unseren Bauern, denn nur Kühe, denen es gut geht, können bei guter Gesundheit reichlich Milch geben“ meinte der Leistungsinspektor. Die Zucht-Betriebe im Main-Tauber-Kreis zeichnen sich seinen Angaben zufolge durch die guten Abkalbeprozente aus. Der hiesige Zuchtverein liegt unter den 18 Zuchtvereinen mit einer Durchschnittsleistung von 8018 kg jährlich bei einer durchschnittlichen Herdengröße von 57,7 Kühen an vorderer Stelle.

Die Zahl der Betriebe nahm um zwei ab, jedoch erhöhte sich die Kuhzahl je Betrieb: Die Züchter Hein GbR, Oberstetten, Weber GbR Boxberg, Friedrich Thomas Heimberg, Thomas Schmidt Schön, Gerhard Hellenschmidt Heimberg, Konrad Bender Sechselbach, Stefan und Stefanie Wolfert Laudenbach und die Spiegel GbR Gerchsheim zeigten die höchsten Herdendurchschnitte bei Betrieben bis 39,9 Kühe.

In der Gruppe bis 79,9 Kühe sind Claus Habel, Weiler, Vogel GbR, Karsten Kappes Bobstadt, Klaus Schmidt, Schillingstadt, Konrad Kuhn Zimmern und die Ott GbR vorne.

Höchste Herdendurchschnitte

Die höchsten Herdendurchschnitte in Betrieben bis 150 Kühen wurden bei Rainer und Sabine Ott, Nassau Gehrig GbR Angeltürn, dem Hermannshof in Nassau und bei Klaus und Barbara Baumann in Creglingen-Schonach gemessen.

Die höchsten Herdendurchschnitte nach Fett und Eiweiß in Betrieben mit 150 und mehr Kühen wurden in der Adelmann GbR, Hermann und Patrick Gehringer Schonach, Hof Aischland Milch-GbR Weikersheim, Markert GbR, Schön, und bei Winfried und Martin Stang in Gissigheim erzielt.

Der Biobetrieb von Ralf Bund Reicholzheim zeichnet sich durch höchste Herdendurchschnitte aus. 135 Kühe im Main-Tauber-Kreis lieferten jährlich über 10 000 kg Milch. Im Stall der Hof Aischland GbR Weikersheim und bei der Bund GbR in Reicholzheim sind die Kühe mit der höchsten durchschnittlichen Lebensleistung anzutreffen.

Michael Schmidt freute sich, dass noch nie eine so hohe Milchleistungssteigerung wie im Jahr 2018 mit durchschnittlich 420 kg erreicht worden sei.

Dies war der guten Futterqualität aus dem Jahre 2017 und dem guten Zuchtmaterial zu verdanken und wird wegen der Dürre und Futterknappheit des vergangenen Jahres sich nicht fortsetzen.

64 aktive Betriebe

Noch-Geschäftsführer Dr. Horst Schöntag schilderte in seinem Geschäftsbericht die Situation des Rinderzuchtvereins. Die Gesamtmitgliederzahl beträgt 88 (Vorjahr 96). Davon sind 64 aktive Zuchtbetriebe (Vorjahr 71) und 24 passive Mitglieder (Vorjahr 25). In den 64 aktiven Zuchtbetrieben wurden insgesamt 2845 Bestandskühe gehalten. Im Vorjahr waren es 2793.

Besondere Ereignisse

Zum umfassenden Rückblick gehörte auch eine Auflistung der Ergebnisse der Maimarkt-Prämierung in Boxberg und der Prämierungen bei der Weikersheimer Kärwe (wir berichteten). Tillmann Zeller ließ die beiden Jungviehprämierungen in Bildern wieder lebendig werden.

Zwei besondere Ereignisse wurden ebenfalls erwähnt: Bei der 15. RBW-Landesschau kam die Reservesiegerin bei den mittelalten Kühen aus dem Stall der Hof Aischland Milch-GbR. Es handelte sich um eine Tochter des Bullen Valot. Bei der Zuchtwertschätzung vom Dezember 2018 belegte der Bulle Mirror mit einem GZW von 134 einen der vordersten Plätze und gehört damit zu den RBW-Spitzenbullen. Der Mint-Enkel wurde im Betrieb von Rainer und Sabine Ott in Nassau gezogen.

Das Züchtertreffen auf dem Betrieb Karsten Kappes in Bobstadt mit Betriebsbesichtigung findet am Pfingstmontag statt. Am 2. September folgt die Jungviehprämierung anlässlich der Weikersheimer Kärwe.

Beisitzer gewählt

Als Beisitzer des Zuchtvereins wurden gewählt: Klaus Baumann, Schonach; Norbert Beck, Hof Aischland; Konrad Bender, Sechselbach; Norbert Eifert, Rüsselhausen; Hermann Gehringer, Schonach; Steffen Hofmann, Schwabhausen; Karsten Kappes, Bobstadt; Reinhold Markert, Schön; Siegfried Schambortzki, Freudenbach; Thomas Schmidt, Schön; Harald Schugk, Oberstetten; Julia Stolz, Laudenbach; Kai Vogel, Werbach; Tobias Weihbrecht, Oberstetten, Julian Weirich, Eiersheim; Jürgen Weber, Boxberg. tze

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.01.2019