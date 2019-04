Wenn Waldgeister Langeweile haben

Weikersheim.Das Kindertheater „Die rosarote Himbeermilchkuh“ gastiert am Montag, 6. Mai, um 15 Uhr in der Stadtbücherei. Die zwei Waldgeister „Krawo“ und „Krawumm“ leben seit vielen hundert Jahren in einem tiefen Wald. Langweilig ist es ihnen in dieser Zeit geworden. Um ein Abenteuer zu erleben, ziehen sie los. Ihr Problem ist nur, dass sie sich im Wald zwar sehr gut auskennen, aber mit den Dingen außerhalb gar nicht. Sie haben keine Ahnung was ein Auto ist, oder eine Kuh. Der Bauer, dem diese Kuh mit Namen Eugenie gehört, ist ziemlich verzweifelt. Denn Eugenie gibt nur noch sehr wenig Milch und mit Erscheinen der Waldgeister wird aus diesem bisschen zwar sehr viel, aber: es ist rote Milch. Ein Theaterstück mit Marionetten des „Knurps Puppentheaters“ für Kinder ab vier Jahren. Eintrittskarten gibt es in der Stadtbücherei Weikersheim.

