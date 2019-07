Nassau.Ein Werkstattabend im Atelier von Angela Breitinger-Teske im Weikersheimer Ortsteil Nassau findet im Rahmen des Bezirksarbeitskreises Frauen des Kirchenbezirks Weikersheim am Freitag, 12. Juli von 18.30 bis 21 Uhr, Werkstatt am Nassauer Bach, Lange Straße 30, statt. Die Künstlerin, die auch als Prädikantin im Kirchenbezirk tätig ist, spricht über ihre Arbeit und ihr künstlerisches Schaffen, über ihre Motivation und ihren Glauben. Die Betrachtung der Bilder und ihre Geschichten dahinter lösen Assoziationen aus, berühren und geben vielleicht eigene künstlerische Impulse, den man nachgehen und in einen Austausch treten will. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Auskünfte unter Telefon 09336/1451.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 10.07.2019