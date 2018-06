Wichtige Anschaffungen ermöglicht

Anzeige

Weikersheim.Mit insgesamt 3500 Euro an Spenden bedachte die Volksbank Vorbach-Tauber verschiedene Institutionen im Geschäftsgebiet und lieferte damit erneut einen Beitrag zur Unterstützung der Region. Ermöglicht werden die Geldspenden durch die Ausschüttung des Gewinnsparvereins der Volksbanken und Raiffeisenbanken. Grund zur Freude hatte bei der Spendenübergabe die drei Weikersheimer Kindergärten, die aus dem Spendentopf jeweils 500 Euro für die Anschaffung von Spielgeräten erhielten. Ebenfalls 500 Euro gingen an die Realschule Creglingen zur Anschaffung eines Wasserspenders und an den Förderverein des Bildungszentrums Niederstetten zur Einrichtung eines Fitnessraums für die Schülerinnen und Schüler.

Die Anschaffung der neuen Bestuhlung für das Dorfgemeinschaftshaus in Creglingen-Finsterlohr wurde mit 1000 Euro unterstützt. voba