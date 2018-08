Wichtige Spuren hinterlassen

Weikersheim.Als eine Liebeserklärung in schwarz-weiß entpuppte sich die von Kollegen und Schülern organisierte Verabschiedung des stellvertretenden Schulleiters des Gymnasiums Weikersheim Michael Stegmeyer.

Nach zwölf Jahren in der Schulleitung ging er nun in den Ruhestand. Sichtlich gerührt folgte er der mit viel Liebe inszenierten Würdigung seiner Person und Arbeit vom Ehrensofa aus.

Seinen Weg gehen

„Bye bye, Herr Stegmeyer“ intonierten die Musikkurse der Klassenstufe 11. Zusammen mit der Schülerin Anna Schiebolt führte Lehrerin Eva Fischer durch das Programm. Fischer war selbst einmal Schülerin in Stegmeyers Mathekurs und griff Worte des nunmehr scheidenden Kollegen aus dem Jahr 2006 auf, der damals in der Abizeitung schrieb, dass man seinen Weg gehen müsse. Auf seinen Wegen hinterlasse man Spuren.

Der Weg der Schulgemeinschaft und der des baldigen Privatiers werden in unterschiedliche Richtungen führen. Die Gemeinschaft zollte Stegmeyer Respekt, für die gemeinsam zurückgelegte Strecke, indem jeder die für den angehenden Pensionär typischen Farben Schwarz und Weiß auftrug.

Die Klasse 10a parodierte Stegmeyer durch einen selbst gedrehten Film, in welchem vordergründig besonderer Matheunterricht gewürdigt wurde, in dem es aber tatsächlich um mehr ging. Die Zeit schritt voran und alle waren, da in schwarz-weiß gewandet, ein bisschen Stegmeyer oder zumindest dessen Kinder.

Das brachte das Lehrerkollegium musikalisch zum Ausdruck und sang „Father and Son“. pm

