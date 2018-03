Wie deutet das Veterinäramt Tierschutz?

Anzeige

Angenehm überrascht las ich in der TZ/FN vom 24. Februar den Leserbrief von Alfred Sailer über mich bzw. meine Pferdesituation. Zur Erläuterung – Herr Sailer konnte dies nicht wissen – es gab nicht nur einen „Brief“ sondern mehrere diesen Stils, außerdem ich war zu Jahresanfang auf insgesamt fünf Pferdeprämierungen, bei denen meine bei mir verbliebenen Pferde überall sehr gut bewertet wurden.

Von den anderen sechs Pferden, die ohne eine Benachrichtigung auf der Koppel aufgeladen und weggebracht wurden, ist mir bis heute kein Verbleib mitgeteilt. Selbst dem Anwalt wurde keine Auskunft gegeben. Auch auf eine Rückfrage vom Landwirtschaftsministerium aus Stuttgart erklärte die Veterinärbehörde, mit meinem Anwalt hätte man außer einem teilweise unleserlichen Fax keinen Kontakt. Dabei hat der Dezernent selbst circa vier Wochen vor der Stuttgarter Anfrage dem Anwalt mitgeteilt, man könnte keine Auskunft geben, weil es zu kriminellen Handlungen kommen könnte( Schreiben mit Az., Datum, kann genannt werden). Die Pferde müssten pfleglich untergebracht werden. Es gibt Bilder, die zwei Wochen vorher anlässlich der Weikersheimer Kärwe mit diesen Pferden aufgenommen wurden, darauf ist ein einwandfreier Zustand zu sehen. Wie sehr der Tierschutz, der ja so stark bei mir herausgestellt wird, „durch meine Haltung und Behandlung habe ich den Tieren(meinen Pferden) erhebliche Leiden und Schäden zugefügt“ vom Amt selbst, geachtet wird, ist in Tauberbischofsheim zu sehen. Zudem ist der Fall des Pferdes Amour (Tauber-Zeitung/FN vom 14. Januar 2017), solch ein Pferd sah ich noch nie zuvor, noch im Gedächtnis.

Zu den Kontrollen, bei mir fast im Wochentakt kam man seit Jan 2017 meist mit vier Polizisten, wohl wegen der besseren Drohkulisse. Im Stall halte ich aus sozialen Gründen immer zwei Pferde, die sich am besten miteinander vertragen in ausreichend großen Boxen. Da die Pferde vermutlich schon im Amt nach chronologischen Lebensnummern ausgewählt und dann beschlagnahmt wurden, hat sich ergeben, dass immer ein Pferd aus einer Box angeblich schlecht ernährt und gepflegt ist, das andere nicht. Die Wegnahme selbst geschah dann so (ich halte mehrere Gruppen auf mehreren Weiden): man lud die Pferde einfach auf. Mitteilung auf Band: wir nehmen die Pferde weg, sie sind nicht für dauerhaften Weidebetrieb geeignet.