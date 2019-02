Maria Warkentin kommt zu einem Theaterabend nach Schäftersheim in die Bauernhalle. © Veranstalter

Schäftersheim.Maria Warkentin vom Russlanddeutschen Theater Niederstetten kommt am Samstag, 9. Februar, 20 Uhr, in die Bauernhalle Schäftersheim zu einem Theaterabend. In einer Vorankündigung der Schauspielerin heißt es: „Wie geschieht Integration? Auf unterhaltsame Weise erzähle ich die Geschichte der Aus- und Rückwanderung meiner Vorfahren, Informationen aus historisch-literarischen Quellen, Berichte von Zeitzeugen, mit Humoresken und Liedern im Wolgadeutschen Dialekt. Damit hoffe ich einen Beitrag zum besseren Verständnis gemeinsamer kultureller Bindungen zu leisten“. Der Theaterabend ist zugunsten der Kirchturmrenovierung der Schäftersheimer Nikolauskirche, um eine Spende wird gebeten.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 02.02.2019