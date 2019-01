Wilder Sound mit „Wildes Holz“

Weikersheim.Die Instrumentalband „Wildes Holz“ spielt am Samstag, 19. Januar, im Jeunesses Keller in Weikersheim ihr neues Programm „Höhen und Tiefen“. Sie verbinden darin Höhenflüge mit Tiefgang und Kraft mit Finesse. Wildes Holz selbst sind durch ein tiefes Tal gegangen, als Mitte 2018 ihr Gitarrist und Freund Anto Karaula ganz plötzlich gestorben ist. Der aus Algerien stammende Djamel Laroussi wird nun den Gitarrenpart übernehmen. Er ist schon seit Jahren ein guter Freund der Gruppe und nebenbei ein weltweit bekannter Gitarrist. Für Wildes Holz ist er ein Glücksfall, weil er neben seiner exzellenten Technik auch eine gehörige Portion Spielfreude mitbringt, die Tobias und Markus zu neuen musikalischen Höhen inspiriert. Das Programm „Höhen und Tiefen“ wird so zu einem mitreißenden Mix aus neuen Songs und holztypischem Sound, angereichert durch Djamels Einflüsse aus maghrebinischer und afrikanischer Musik. Und natürlich gibt es auch maßgeschreinerte Blockflöten-Versionen bekannter Rock- und Pophits zu hören. Aber auch der Klassik werden sich Wildes Holz weiter annehmen. Denn schwere Musik klingt am besten auf leichten Instrumenten.

Wildes Holz, das sind jetzt Tobias Reisige (Blockflöte), Markus Conrads (Kontrabass) und Djamel Laroussi (Gitarre).

