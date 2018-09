Zauberhafte Tricks und Illusionen

Weikersheim.Den Auftakt des aktuellen Weikersheimer Kulturprogramms machen die „Schöne Mannheims“ im Rahmen der „Fabrikkultur“ am kommenden Freitag, 21. September. Diese Veranstaltung ist bereits ausverkauft, so die Stadt in einer Pressemitteilung.

Karten gibt es aber noch für den Samstag und da geht es nicht weniger unterhaltsam zu mit Slapstick-Zauberei und Comedy.

Mit Welt-Preis ausgezeichnet

Zauberer Heinz wird nicht ohne Grund „der Schelm unter den Magiern“ genannt. Verbrannte Geldscheine werden plötzlich wieder ganz und ein zuvor verschwundener Ehering taucht an einem unmöglichen Ort wieder auf.

Und dann sind da noch „Scott & Muriel“. Über ihre Slapstick-Zauberei lacht sich das Publikum sich kringelig. Sie wurden zum ersten Comedy-Duo der Geschichte gekürt, das den Titel „World Campions of Magic“ trägt.

Die Künstler liefern clevere Illusionen und verbinden dies mit extrem komischer, visueller Comedy. Die beiden sind köstlich und liefern ein Gag-Feuerwerk.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.09.2018