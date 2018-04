Zeitreise in Pop und Rock

Anzeige

Weikersheim.Die Familie Väth bietet in ihrem Bistro in der Tennishalle in Weikersheim Musikern und Bands eine Bühne. Im Herbst war schon Linda Wirth, Singer/Songwriterin aus Bad Mergentheim, zu Gast; im Frühjahr folgte mit Michael Breitschopf aus Ingelfingen ein junger Gitarrist und Sänger.

Am Montag, 30. April kommt nun ab 19.30 Uhr mit „Mrs Magpie“ eine Taubertäler Band, die sich (Magpie, engl. für Elster) an den Pretiosen der Pop- und Rockgeschichte gütlich tut. Dabei geht es querbeet durch den Gemüsegarten, denn die Band spielt die Titel, die ihr selbst am besten gefallen und die zu den Stimmen und Instrumenten passen. Nicht von ABBA bis Zappa, aber von den Beatles über die Stones, The Who, Cat Stevens, Eric Clapton und Tom Petty bis zu Amy McDonald, Family of the Year und Coldplay.

Die Band um den Weikersheimer Gitarristen und Sänger Michael Rüttler versteht sich zwar nicht als reine „unplugged“-Formation, doch der Schwerpunkt liegt auf dem Einsatz akustischer Gitarren und moderater Lautstärken. Ein Markenzeichen des Quintetts ist sicherlich der mehrstimmige Gesang, mit dem die Stücke entweder nahe am Original bleiben oder eben auch verfeinert werden.