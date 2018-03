Zigarettenglut als Auslöser

Anzeige

Weikersheim.Vermutlich die Glut einer Zigarette, in Verbindung mit dem derzeit herrschenden starken Wind, war ursächlich für einen Zimmerbrand in der Weikersheimer Erasmus-Widmann-Straße am Mittwochnachmittag. Das Feuer brach nach bisherigem Ermittlungsstand in einem Aschenbecher auf einem Holztisch auf der Terrasse des Gebäudes aus. Das Feuer griff auf umliegende Holz- und Kunststoffteile über und ließ sogar die Glastür zum Schlafzimmer bersten.

Feuerwehr löscht schnell

Nun fingen der Vorhang und weitere Gegenstände im Raum an zu brennen. Der Bewohner, der zwischenzeitlich auf das Geschehen aufmerksam wurde, versuchte noch gemeinsam das Feuer zu löschen und die Gegenstände von der Terrasse zu bekommen. Hierbei verletzte er sich leicht und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Weikersheim war mit drei Fahrzeugen und 16 Mann im Einsatz und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. pol