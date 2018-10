Weikersheim.Nach einem Jahr Pause, fährt der VdK-Ortsverein Weikersheim am Samstag, 12. Januar 2019 wieder nach Frankfurt zu „Holiday on Ice“. Am Morgen geht es zuerst zu einem Besuch bei Adler zum Frühstück und Gelegenheit zum Einkauf. Weiter geht es gegen Mittag nach Frankfurt zum Musical „Holliday on Ice“. Nach der Vorstellung geht es nach Weibersbrunn und die Gruppe beschließt den Ausflug. Gäste sind wie immer, jederzeit willkommen. Da die Plätze erfahrungsgemäß schnell belegt sind, ist eine verbindliche Anmeldung bis zum Montag, 5. November, unter Telefon 07934 / 8774, erforderlich. Die Abfahrtzeiten werden rechtzeitig in der Tagespresse und auf der Webseite www.vdk.de/ov-weikersheim, bekannt gegeben.

