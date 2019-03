Zum Jubiläum stehen Renovierungen an

Laudenbach.Zahlreiche Mitglieder der Schützengilde Laudenbach hatten sich im örtlichen Schützenhaus zur Hauptversammlung eingefunden.

Nach dem Totengedenken blickte die Vorsitzende Helga Zenkert in ihrem Bericht auf das Jahr 2018 zurück. Sie freute über einige neue Mitglieder, welche sie in der Versammlung vorstellte. Auch über die sportlichen Erfolge einiger Mannschaften äußerte sie sich erfreut und gratulierte zu den Ergebnissen. Sie appellierte an die Mitglieder, die Schützengilde weiterhin zu unterstützen da Renovierungen anstehen und einige Veranstaltungen bevorstehen.

Besonders erwähnte Zenkert dabei das 50. Jubiläum im nächsten Jahr. Am Ende ihrer Rede bedankte sie sich bei allen Mitgliedern und dem Ausschuss für deren Unterstützung.

Der Bericht des Kassierers Thomas Ley fiel durchweg positiv aus. Es konnte ein Plus verzeichnet werden. Da Renovierungsarbeiten anstehen sei das Geld dringend nötig. Sportleiter Michael Kraft lobte die Mannschaften für deren sportlichen Einsatz. Es waren eine Lupi-Mannschaft, zwei LG-Mannschaften und eine Vorderladermannschaft am Start. Besonders stolz erwähnte er die neu gegründete Sportpistolenmannschaft. Auch im vergangenen Jahr wurden wieder einige Veranstaltungen von der Schützengilde organisiert. Davon berichtete Schriftführer Thomas Zenkert. Die Mannschaftsführer informierten nacheinander über die sportlichen Erfolge der einzelnen Mannschaften und bedankten sich bei den Schützen für deren Einsatz.

Auszeichnungen in „Gold“

Jugendleiter Corbinian Büttner berichtete über die Jugendarbeit und hoffte auf weiteren Zuwachs.

Kassenprüfer Paul Kraft informierte die Versammelten über eine korrekt geführte Kasse und empfahl die Entlastung. Diese wurde einstimmig erteilt. Ortsvorsteher Martin Rüttler überbrachte in seinem Grußwort die Grüße des Ortschaftsrates und von Bürgermeister Kornberger.

Er lobte die Schützen für ihre Aktivitäten und deren Beteiligung am Ortsgeschehen. Auch die sportlichen Erfolge fanden bei ihm positiven Anklang. Er wünschte allen Schützen weiterhin viel Erfolg.

Beim Punkt Ehrungen konnte OSM Zenkert folgendes verkünden: Die Ehrennadel in Gold erhielten für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit Joachim Kraft, Katrin Michl, Alexander Zenkert, und Detlef Hieber. Die Ehrennadel in Silber für 25 Jahre Vereinszugehörigkeit erhielten Harald Büttner, Josef Denninger und Manuel Ilzhöfer.

Für 30 Jahre Vereinszugehörigkeit wurden Melanie Kraft und Steffen Jenderek geehrt. Die Ehrung für zehn Jahre bekamen Yannik und Julian Kraft.

Im weiteren Verlauf der Versammlung wurden die anstehenden Termine bekanntgegeben, unter anderem den Kreisschützentag und den Landesschützen- tag.

Schützenmeister Michael Kraft warb bei den Mitgliedern für die Teilnahme an der Kreisinternen Runde und am Schützenzeltlager. OSM Zenkert bedankte sich nochmals bei allen Anwesenden und beendete die Versammlung.

