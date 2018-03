Zusatz-Gruppe kann kommen

Anzeige

Die Kinder-Zahl in Weikersheim nimmt zu, ein privates Betreuungsangebot wird reduziert: Die Stadt Weikersheim baut nördlich an die „Schatzinsel“ an.

Weikersheim. Die kommunale Kita „Schatzinsel“ an der Kepler-Allee soll erweitert werden. Der Gemeinderat hatte sich im Zusammenhang mit der Fortschreibung der Bedarfsplanungen für die Kindertagesbetreuung in Weikersheim bereits mit dem Thema befasst und der Erweiterung zugestimmt.

Der langgestreckte Gebäudekomplex – 2010 wurde er eingeweiht – ist schon damals auf eine mögliche Erweiterung hin konzipiert worden. Diese offene Planung zahlt sich jetzt aus. Nicht zuletzt weil eine private Betreuungseinrichtung in Weikersheim ihr Angebot zurückfahren will, muss die Kommune nachsteuern. Auch die Zahl der Kinder im Stadtgebiet sei erfreulicherweise am steigen, hieß es in öffentlicher Ratssitzung am Donnerstag.