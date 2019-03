Zwei Ensembles zu Gast in Weikersheim

Weikersheim.Die Städtische Musikschule Bamberg ist mit zwei Ensembles zu Gast in der Musikakademie Schloss Weikersheim. Zum Abschluss präsentieren die Jugendlichen am Sonntag, 17. März, um 11 Uhr, im Gewehrhaus, was sie in ihrer Probenwoche mit Freude erarbeitet haben: Zunächst spielt das Junge Streichorchester unter der Leitung von Masako Sakai-Hersen den „Karneval der Tiere“ von Camille Saint-Saens in einer Bearbeitung für Streichorchester und Klavier. Im Anschluss spielt das Jugendorchester Bamberg unter der Leitung von Martin Erzfeld die Suite „English Folk Songs“ von Ralph Vaughan Williams und aus der Symphonie Nr. 1 von Georges Bizet die Sätze eins bis drei. Eintritt frei. Bild: Veranstalter

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 14.03.2019