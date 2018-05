Zwei Feiertage, fünf Top-Events

Anzeige

Elpersheim.Bereits zum neunten Mal findet das Elpersheimer Pfingstfestival statt und ist mit fünf Veranstaltungen in nur zwei Tagen vollgepackt mit sportlichen und musikalischen Höhepunkten. Ausgetragen wir das Festival traditionell an Pfingstwochenende des 19. Und 20. Mai.

Für den Start des Festivals haben sich die Verantwortlichen im letzten Jahr mit der „Elpersheim spielt verrückt“-Party einen neuen musikalischen Leckerbissen einfallen lassen. Und weil die Plattenparty mit den eigenen Songwünschen so gut ankam, wiederholen wir diese Party doch einfach! Wie schon aus diversen Radiosendern bekannt, werden an diesem Abend ausschließlich Songwünsche aus dem Publikum gespielt oder Wünsche, die über www.facebook.com/svelpersheim oder www.sv-elpersheim.de an uns gesendet werden. Dabei ist egal, ob Charts, Rock, Schlager oder R’n’B, der Vielfältigkeit und Verrücktheit sind hier keine Grenzen gesetzt.

Das Sonntag-Programm beginnt mit dem nun schon 16. Elpersheimer Pfingstlauf um den Energiezentrum-Cup, ein Highlight für alle Laufbegeisterte. Startschuss ist um 09.30 Uhr. Neu ist in diesem Jahr der Staffelwettbewerb. Hierbei läuft ein Team von vier Läufern jeweils eine Elpersheimer Runde von drei Kilometern, wobei die vier Rundenzeiten zu einer Gesamtzeit addiert werden.