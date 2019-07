Zwei Hauptachsen, ein Riesenfest

Elpersheim.Zwei Veranstaltungs-Hauptachsen, ein großes Fest: Ob die Ortsgemeinschaft Elpersheim mit solch einem Besucheransturm gerechnet hatten, sei einmal dahingestellt – am Sonntag drängten jedenfalls die schieren Massen durch die Deutschordenstraße und an der „Unteren Mühle/Molkereistraße“ entlang, wo gefühlt fast zahllose Angebote lockten. Bilderschauen, landwirtschaftliche Maschinen, lauschige Bier- und Kaffeegärten, Folklore- und Poptänze auf der Hauptbühne, „Blumenbomben“-Basteln am Kindergarten: da war wirklich für jeden etwas dabei. mrz

