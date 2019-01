Zwei-Klassen-Gesellschaft in Weikersheim gefördert

Nach wie vor werden Bürger und Bürgerinnen von Weikersheim an der Nase herum geführt und für dumm verkauft, wenn es um die sogenannte „Tauberphilharmonie“ geht. Wurden doch im Vorfeld alle Einwohner dazu aufgefordert, Vorschläge einzubringen, welche Feste, Feiern und Veranstaltungen in der neuen Halle stattfinden sollen.

Aber schon damals wussten die für den Bau verantwortlichen Leute, dass diese Befragung nur als Beruhigung und Pseudo-Mitbestimmung der Bevölkerung durchgeführt worden ist. Denn jetzt wird immer klarer, dass die neue Veranstaltungshalle keinesfalls einer Stadthalle entspricht und nur für ganz spezielle Veranstaltungen gebaut worden ist.

Nicht einmal die Abiturienten vom Gymnasium können darin ihren Abschluss feiern! Aber wer muss für die immensen Kosten und Folgekosten aufkommen? Alle Bürger und Bürgerinnen der Stadt Weikersheim und der Teilorte.

Als Dank dafür wird ihnen alternativ angeboten, ihre „Straßenschuhveranstaltungen“ (gefälligst) in der Turn-und Sporthalle durchzuführen. Geht’s noch? Die Gemeinderäte Herr Bauer und Frau Spitzley haben den Bogen überspannt und zeigen ganz klar auf: Für das „gemeine Volk“ reicht ein Bodenbelag in der Sporthalle, den man bei Bedarf ausrollen kann, und dann ist es gut! Alle Gemeinderäte, die eine solche Einstellung haben und auch noch offen zeigen, sind nicht am Wohl aller Bürger interessiert, zu dem sie sich bei ihrem Amtsantritt verpflichtet haben. Im Gegenteil: Sie fördern eine Zwei-Klassen-Gesellschaft.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 30.01.2019