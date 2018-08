Zwei Personen schwer verletzt

Anzeige

Weikersheim.Bei der Kollision zwischen einem Pkw und einem Motorrad wurden am Dienstagnachmittag zwei Personen verletzt. Eine 35-Jährige war gegen 16 Uhr auf der Landesstraße von Weikersheim in Richtung Laudenbach unterwegs. An der Einmündung zu einem Wohngebiet fuhr sie auf den Linksabbiegerstreifen, um abzubiegen. Dabei übersah sie aus ungeklärten Gründen einen mit einem Motorrad entgegenkommenden 35-Jährigen. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Der Motorradfahrer prallte gegen den Pkw und stürzte zu Boden. Ein Rettungswagen brachte ihn und die ebenfalls schwer verletzte Autofahrerin in ein Krankenhaus. Zwei im Pkw mitfahrende Hunde blieben unverletzt und wurden von einer Verwandten vom Unfallort abgeholt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 25 000 Euro.