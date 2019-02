Zwiebeln essen mit der Nasenklemme

Elpersheim.Einen Aktionstag mit dem Titel „Ich will gesund bleiben“ hielt das Gesundheitsamt im Landratsamt des Main-Tauber-Kreises an der Astrid-Lindgren-Schule in Elpersheim ab.

Unter der Leitung von Dr. Eva-Maria Dittmer und anderen Experten konnten die Schüler sechs sehr unterschiedlichen Stationen rund um Sport, Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden durchlaufen.

Die Sportstation wurde von Christina Ernst betreut. Dort erfuhren die Kinder viel über die richtige Sitz- und Körperhaltung im Alltag. Verschiedene Spiele, Demonstrationen und Erzählungen verdeutlichten den Schülern, wie wichtig es ist, auf seinen Rücken zu achten, ihn zu schonen, aber gleichzeitig auch, ihn richtig zu trainieren.

Gesunde Ernährung ist nicht nur nach sportlicher Anstrengung wichtig, das erfuhren die Kinder bei Agathe Stolzenberger-Michelbach, Fachfrau für Kinderernährung am Landwirtschaftsamt.

Nach einer kurzen Erläuterung der Ernährungspyramide konnten sich die Schüler bunte Obst- und Gemüseplatten mit Frischkäsebrotwürfeln zusammenstellen. Bei Marion Pahl von der Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit ging es um das richtige Zähneputzen. So wurden mit ein paar Tropfen Farbe alle Zahnbeläge sichtbar, was doch einige Kinder ein wenig erschreckte, so dass sie ihre Zähne anschließend unter professioneller Anleitung kräftig schrubbten, bis diese so weiß blinkten wie in der Werbung.

Welche wichtige Rolle Natur, unsere Landschaft und Umwelt für unsere Gesundheit spielen, durften die Kinder bei Lorenz Flad und seiner Kollegin vom Umweltschutzamt erfahren. Ein kurzer Film verdeutlichte die unterschiedlichen Aspekte. Das nachfolgende Ratespiel, mit Vogel- und anderen Tierstimmen, machte den Schülern viel Spaß.

An der Arztstation drehte sich alles um die Sinnesorgane. Zu Beginn durften zwei mutige Kinder testen, ob sie mit verbundenen Augen und Nasenklemme erschmecken können, was ihnen Dr. Dittmer und ihre Helferin zum Essen reichten. Selbst ein Zwiebelstück war ohne Geruchssinn und Sehen fast nicht zu erraten. Begeistert waren die Kinder auch vom Hör-Memory und von der Fühlbox. Hier musste man jeweils sechs verschiedene Geräusche und Dinge herausfinden.

Bei Dr. Dittmer testeten die Schüler ihren Geruchssinn: Sechs verschiedene Gerüche mussten erraten werden. Auch die Augen der Kinder wurden von einer Fachfrau getestet. Zum Abschluss dieser Station demonstrierte Dr. Dittmer mit einem kleinen Fahrradhelm und einem Ei, wie wichtig das Tragen eines Fahrradhelmes ist. Ein Kind durfte erst das Ei mit Helm und dann ohne Helm auf den Boden werfen. „Jetzt brauchen wir den Notarzt für das Ei“, meinte ein sichtlich geschockter Junge. Alle Kinder versprachen, nach diesem Experiment immer einen Helm beim Rad fahren zu tragen. Viele Kinder waren von der Entspannungs- und Wohlfühlstation begeistert. Bei leiser Musik lernten sie bei Kathrin Schmitt und Caterina Örtel verschiedene Entspannungstechniken zum Abbau von Stress und Hektik kennen. Zum Abschluss dieses außergewöhnlichen Tages trafen sich alle Beteiligten nochmals in der Pausenhalle.

Als „erlebnisreich“ und „beeindruckend“ bezeichnete Jutta Eckert-Wedel im Namen der Schule abschließend den Tag.

