17-Jähriger mit viel Talent

Eingefügte Notizen

Einzelne eingefügte Notizen weisen auf Vorlagen bekannter Meister hin, die in der Ausbildung der Akademie der Schönen Künste in München verwendet wurden, in der Thomas eingeschrieben war. In einem eigenen Raum für die Sonderausstellung liegt das kostbare Skizzenbuch in einer Vitrine für die interessierte Öffentlichkeit aus. Die einzelnen Blätter des Skizzenbuches sind als Faksimilia in Originalgröße gerahmt an den Wänden aufgehängt.

Folgende Programmpunkte sind vorgesehen: Begrüßung durch den Ortsvorsteher und Vorsitzenden des Heimatvereins, Roland Johannes, Grußworte Bürgermeister Ottmar Dürr, Vorstellung des Skizzenbuches durch Charlotte Baumann-Hendriks (Urgroßnichte Thomas Buschers, Leihgeberin des Skizzenbuchs), Lieder, vorgetragen vom Gamburger Frauenchor.

