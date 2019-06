500 Jahre Kirche in Niklashausen

Niklashausen.Die evangelische Kirchengemeinde Niklashausen feiert die Grundsteinlegung ihrer Kirche vor 500 Jahren und die bewegte Geschichte der Kirchengemeinde. Dazu findet am Samstag, 29. Juni, um 18 Uhr ein Konzert in der evangelischen Kirche und am Sonntag, 30. Juni, um 10 Uhr ein Festgottesdienst in der Kirche mit anschließendem Mittagessen und Kaffeetrinken in der Pfeiferhalle statt.

Konzertabend

Das Konzert am Samstagabend gestalten die Eiersheimer Musikanten, der Arbeitergesangverein Niklashausen, der Gesangverein Frohsinn Höhefeld, das Flötenensemble Höhefeld und Martina Deufel an der Orgel.

Zu der Veranstaltung sind alle Interessierten willkommen. Der Eintritt ist frei.

Der Festgottesdienst am Sonntag feiern Prädikantin Margit Einzmann, Pfarrerin Heike Kuhn und Pfarrerin Heike Dinse mit den Gottesdienstbesuchern.

Die Mädchen und Jungen des Kindergottesdienstes, der Singkreis „Ti Elotse“ aus Külsheim und Martina Deufel gestalten den musikalischen Teil des Gottesdienstes.

Zu den Grußworten werden unter anderem auch einige ehemalige Pfarrer der Kirchengemeinde erwartet.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 11.06.2019