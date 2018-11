Äußerst positives Ergebnis erzielt

Werbach.Das Rechnungsjahr 2017 wurde aus finanzieller Sicht „mit einem äußerst positiven Ergebnis abgeschlossen“, bilanzierte Kämmerer Bernhard Bach am Dienstag in der Gemeinderatssitzung. Angesichts der guten Resultate fiel es dem Gremium leicht, der Feststellung des Rechnungsergebnisses einhellig zuzustimmen.

Man habe 2017 „ein tolles Ergebnis erzielt“, verwies der Kämmerer in seinem ausführlichen Rückblick auf Minderausgaben und Mehreinnahmen im Verwaltungshaushalt, was zu einer deutlich über dem Ansatz liegenden positiven Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1 098 262 Euro führte. Bei der Haushaltsplanung war man noch von 344 981 Euro ausgegangen. Insbesondere bei den Finanzausgleichsmitteln, die seit Jahren gestiegen seien, wurden Mehreinnahmen erzielt. Die Gewerbesteuer habe sich 2017 wieder auf ein normales Maß reduziert. Auch beim Vermögenshaushalt habe man Kosteneinsparungen bei einzelnen Maßnahmen erreicht.

Durch das gute Gesamtergebnis konnte auf die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 300 000 Euro sowie die Rücklagenentnahme in Höhe von 386 747 Euro verzichtet werden. Vielmehr erzielte man eine Rücklagenzuführung in Höhe von 374 753 Euro. Durch die Tilgungsleistungen von 159 448 Euro verringerte sich der Schuldenstand zum 31. Dezember 2017 auf 1 218 328 Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung betrug zum Jahresende 2017 im Kommunalhaushalt 368,97 Euro. Nicht berücksichtigt seien die Belastungen aus den Beteiligungen am Industriepark A 81 mit 18 Prozent und am Zweckverband Wasserversorgung „Mittlere Tauber“ mit 7,39 Prozent. Die anteilige Pro-Kopf-Verschuldung liege hier bei 252,98 Euro. Trotz der guten Zahlen warnte der Kämmerer davor, dass man nicht alle Wünsche erfüllen könne. Denn man sei zu einem Drittel abhängig von den Schlüsselzuweisungen und der guten Konjunkturlage. Das könne sich ändern angesichts sinkender Konjunkturdaten und damit weniger Gewerbesteuereinnahmen. Im Zusammenhang mit den Schlüsselzuweisungen müsse man auch immer die Kostendeckungsgrade bei den Gebühren strikt im Auge haben. Hier gebe es entsprechende Auflagen der Aufsichtsbehörde.

Auf Landesmittel angewiesen

Sollte der Überschuss aus den wichtigen FAG-Mitteln unter der Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt liegen, könne man die Ausgaben im Verwaltungshaushalt nicht mehr durch eigene Einnahmen decken. Man sei somit für die laufenden Betriebsausgaben auf Landesmittel angewiesen.

Im weiteren Verlauf seiner Ausführungen ging Bach auf die Ausgaben für die Kindergärten ein. Hier betrage der gemeindliche Zuschuss je Kind rund 6000 Euro pro Jahr. Ebenso nahm der Kämmerer die Bereiche Wasser, Abwasser, öffentliche Straßen und Friedhöfe in den Blick. Insgesamt habe man aber einen guten Start für die nächsten Jahre erreicht, in denen man viel Geld in die Hand nehmen müsse.

Man sei finanziell zwar nicht auf Rosen gebettet, doch habe man einen tollen Abschluss erreicht, erklärte Gemeinderat Klaus Seidenspinner. Man habe vieles auf den Weg gebracht. Auch in Zukunft gelte es, sinnvoll zu investieren, um die Attraktivität Werbachs weiter zu steigern. Auch Albrecht Rudolf attestierte, dass die Gemeinde auf einem guten Weg sei. Er verwies unter anderem auf die 60 Bauplätze, die im Laufe der Jahre im Gebiet „Strut“ erschlossen worden seien. Die Jahresrechnung sei eine rundum gelungene Sache, der man zustimmen könne. Wie die beiden Vorredner dankte Bürgermeister Ottmar Dürr für die detaillierte Vorlage des Kämmerers und schloss in seine Anerkennung die Arbeit der gesamten Verwaltung, des Bauhofs, des Gemeinderats und der Ortschaftsräte mit ein. ber

