Aalener 1:0-Sieg zum runden Geburtstag des TSV Wenkheim

Anzeige

Wenkheim.Zum 60. Geburtstag des TSV Wenkheim gastierten Drittligist VfR Aalen und Oberligist Stuttgarter Kickers im Welzbachtal zu einem Vorbereitungsspiel auf die neue Saison. Die klassenhöhere Mannschaft aus dem Ostalb Kreis hatte mehr Spielanteile, im Mittelfeld fand ein intensives, kampfbetontes Kurzpassspiel statt und so blieben Torszenen auf beiden Seiten Mangelware. Die Abwehrreihen standen sicher. Das Tor zum 1:0 für den VfR in der ersten Hälfte resultierte aus einem Elfmeter, dem ein Foulspiel in der äußersten Strafraumecke vorausgegangen war. Endstand 1:0: beide Teams nutzen die Möglichkeiten, ihre jungen und neuen Spielen durch zahlreiche Einwechslungen zu teste. Mit der Zuschauerresonanz durften die Verantwortlichen beim TSV Wenkheim nicht zufrieden sein. Bild: Klaus Reinhartei