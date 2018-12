Adventsangebot auf der Gamburg

Gamburg.Die traditionelle Gamburger Burgweihnacht des örtlichen Heimatvereins wurde kurz vor dem Veranstaltungstermin am Wochenende überraschend „aus organisatorischen Gründen“ abgesagt. Um den dadurch angerichteten Schaden bei Besuchern und Ausstellern so gering wie möglich zu halten, hat sich die Burg-Eigentümerfamilie von Mallinckrodt entschlossen, stattdessen ein „kleines, gemütliches Adventswochenende auf der Gamburg anzubieten“.

Nach dem weihnachtlichen Harfenkonzert mit Tom Daun am Freitag, 14. Dezember, um 19.15 Uhr wird die Burg am Samstag, 15. Dezember, von 15 bis 21 Uhr sowie am Sonntag, 16. Dezember, von 11 bis 18 Uhr geöffnet sein. Im Shop des Alten Waschhauses sowie im Wappenzimmer, aber auch im von Laternen beleuchteten Burghof und auf der Burgterrasse können die Besucher bei Glühwein, Kaffee und Stollen Hausgemachtes und Kunsthandwerkliches erkunden. Angeboten werden unter anderem Krippen und weitere Holzarbeiten eines Schnitzers, Genähtes, Schmuck, Deko, Weihnachtskarten, Bücher, Figurinen sowie mancherlei Exotisches und weitere Geschenkideen. Auch die weihnachtlich geschmückte Burgkapelle wird für Besucher geöffnet sein, wie Familie Mallinckrodt weiter mitteilt.

Begrenzte Parkmöglichkeiten stehen am Alten Forsthaus, etwa 70 Meter vor dem Burgtor, zur Verfügung. Ansonsten sollen die Besucher Ort zu parken. Der Eintritt zum Adventswochenende ist frei.

