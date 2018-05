Aktionen und Spaß standen im Zentrum

Anzeige

Lagerolympiade

Am ersten Abend fiel die lange Video-Nacht der streikenden Technik zum Opfer. Am Freitag fand eine 4,5 Kilometer lange Nachtwanderung statt. Der Samstag stand ganz im Zeichen der „Lager-Olympiade“. Dabei mussten die Teilnehmer zehn Stationen durchlaufen, bei denen viel Geschicklichkeit und Zusammenarbeit abverlangt wurden. Die Stationen waren: Wasserwerfen, Tennisball-Pusten, C-Schlauch, Größen sortieren, Feuerwehr-Pantomime, Zeitschätzen, Sprichwörter vervollständigen, Teebeutel-Weitwurf, Dreibeinlauf und Mölkky. Sieger der Lager-Olympiade wurde die Mannschaft aus Margetshöchheim, gefolgt von Gramschatz I und Veitshöchheim. Die Siegerehrung wurde am Abend vor der Open-Air-Disco am Lagerfeuer vorgenommen. Zuvor feierten die Zeltplatzteilnehmer einen Lagergottesdienst. Dieser wurde zelebriert vom Diakon und Notfallseelsorger Ulrich Wagenhäuser aus Würzburg.

Nach dem Gottesdienst folgten noch die Ansprachen und Grußworte der stellvertretenden Landrätin Karen Heußner (Thüngersheim), des stellvertretenden Bürgermeister Peter Klingler (Neubrunn-Böttigheim), des Kreisbrandrates Michael Reitzenstein, des Stadtjugendwartes Andreas Weinberger und des Kreisjugendwartes Dominik Olbrich.

Ehrungen

Dieser nahm anschließend zusammen mit Karen Heußner und dem Kreisbrandrat die Ehrungen vor. Die Ehrennadel der Jugendfeuerwehr in Silber bekamen für ihren unermüdlichen Einsatz um die Jugendfeuerwehr Christian Kamin (Kist), Diana Hörner (Unteraltertheim), Christian Taupp (Veitshöchheim) verliehen.

Bis an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit ging das Küchenteam, unter der Leitung ihres „Küchenmeisters“, Günther Rupkalvis. Für das Küchenteam war es immer eine Herausforderung, die rund 280 hungrige „Mäuler“ satt zu bekommen. Dabei gab es schon zum Frühstück mit Kaffee, Tee, Trinkschokolade, Brötchen, Butter, Marmelade, Nuss-Nougat-Creme, Wurst- und Käseaufschnitt ein „hotelmäßiges“ Frühstück. Und auch zum Mittag und Abend wurde ein abwechselungsreiches Gericht zubereitet, sodass keiner der „Camper“ Hunger leiden musste. Was aber wäre ein Zeltlager der Feuerwehr-Jugend im Landkreis ohne die „guten Seelen“ des Zeltlagers, dem Helferteam vom „Orga-Zelt“, die bei allen kleinen und großen Sorgen und „Wehwehchen“ der Lagerteilnehmer immer helfend da waren.

