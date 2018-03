Anzeige

Die Geschichte dreht sich in der Hauptsache um den Adligen Sir John Falstaff (Armin Killmann), der auch selbst meint, alles drehe sich um ihn. Er hat vornehmlich Essen, Trinken und Frauen im Kopf. Gegenwärtig gehen seine Absichten in Richtung gleich zweier Damen, Frau Flut (Daniela Hartmann) und Frau Page (Monika Liebler), obgleich jene bereits verehelicht sind. Die Absichten um die Gunst der beiden geschehen auch aus pekuniären Gründen.

Die beiden Frauen schmieden Pläne, den dicken Tunichtgut hinters Licht zu führen, Frau Hurtig (Yvonne Rauch) gibt die Vermittlerin von Botschaften. Derweil reagieren Herr Page (Helmut Keller) und Herr Flut (Christian Semel) durchaus unterschiedlich, als sie Kenntnis erhielten von den Avancen des Falstaff. So folgert der eine, „er liebt den Fleischsalat, der alte Bock“, während dem anderen eher nach „ich will ihm auf die Finger klopfen“ ist. In einem zweiten Handlungsstrang werben Junker Schmächtig (Axel Götz) und Junker Fenton (Lukas Grumbach) mit kontrastierender Leidenschaft um die junge Anne Page (Katharina Lippert). So hört man „Wie stell ich’s an mit Jungfer Page“ ebenso wie „bei näh’rer Bekanntschaft wird der Himmel auch Liebe schicken“.

In weiteren Rollen beleben Jennifer Götzelmann (Wirtin), Alexander Baumann (Pistol), Justin Splettstößer (Nym), Niklas Grumbach (Robin/Hobglobin), Matthias Semel, Silas Winkmann (Knechte des Herrn Flut) sowie Paula Baumann, Sina Nießner, Ina Väth, Selina Rosenberger, Mona Salzmann und Alina Salzmann als Feenschar das turbulente Geschehen auf der Bühne. Allen zusammen gelang, die Menschen zum Lachen zu bringen, sie für einige Stunden aus dem Alltag zu entführen und prächtig zu verzaubern.

Allerlei gewollte Irrungen und Wirrungen prägten den Handlungsablauf, feinsinniger Humor oder hintergründige Andeutungen wechselten mit durchaus frivoler Situationskomik. So benennen die beiden Frauen Falstaff als „Walfisch mit reichlich Tran im Bauch“, als „dreisten feisten Ritter Habenichts“ und Frau Flut deklamiert lebhaft, „bei mir kommt der nicht unter Deck“. Falstaff selbst schmachtet bei einem vereinbarten Treffen „ich sehe, wie dein Auge wetteifert mit dem Diamant“ mit dem Hintergedanken „das Weib soll der Schlüssel zu seinem Geldschrank sein“. Das Publikum indes hatte reichlich Spaß. Ewald kommentierte „sehr humorvoll, großes Kompliment“. Er anerkannte speziell, dass die Akteure viel Text zu lernen und in einer speziellen Sprache zu vermitteln hatten. Irmgard betonte, es gefalle ihr sehr gut, die Komödie komme gut an, bei der Sprache müsse sie doch ein bisschen aufpassen. Bernhard äußerte, der Humor sei „teilweise sehr hintergründig“ und meinte schmunzelnd, man könne in dem Stück durchaus Ähnlichkeiten zum wahren Leben heraushören.

Die Handlungsstränge nahmen immer mehr Fahrt auf. Es blieb spannend auch dahingehend, ob es den beiden Frauen zusammen mit den Dorfbewohnern gelingt, Falstaff Grenzen deutlich aufzuzeigen, oder ob der Adlige mit seiner Masche Erfolg hat. Am Premierenabend gelang das Zusammenspiel von Technik und Bühnengeschehen tadellos. Verantwortlich für die Technik war Manfred Müller, für das Bühnenbild Renate Seubert, für die Maske Jenny Hemrich und Ute Müller. Als Souffleuse agierte Gabi Schmidt, Regie führte Armin Killmann.

„Die lustigen Weiber von Windsor“ boten durchweg kurzweilige Unterhaltung. Die Darsteller auf der Bühne zeigten hohe Konzentration ebenso wie schauspielerisches Geschick sowie sicht- und hörbare Lust am komischen Fach. Insgesamt war die Aufführung Laientheater im positiven Sinne, so wie die Fans es mögen.

