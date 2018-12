Anmaßende Anschuldigungen

Gamburg.Der Heimat- und Faschingsverein (HFV) Gamburg hat sich am vergangenen Samstag in einer Krisensitzung dazu entschlossen, als Veranstalter des Weihnachtsmarkts auf der Burg Gamburg zurückzutreten (wir berichteten). Wie bereits angekündigt, haben die Verantwortlichen des Vereins nun eine Stellungnahme zu den Vorkommnissen um die geplante Burgweihnacht den FN zukommen lassen. Unterzeichner sind Roland Johannes, Vorsitzender, und Reinhard Keller, stellvertretender Vorsitzender des HFV Gamburg, Doris Schwägerl, Vorsitzende der Abteilung Fasching, Torsten Lemm und Alexander Herbach, Mitglieder im Organisationsteam Burgweihnacht.

In der Stellungnahme heißt es, man sei sich einig gewesen, als Grund für die Absage der Burgweihnacht nur organisatorische Schwierigkeiten zu nennen, um eine Schlammschlacht zu vermeiden. Nachdem aber die Burgeigentümer ihre sehr subjektive Sichtweise bereitwillig öffentlich dargelegt hätten und dadurch viele Gerüchte aufgekommen seien, wolle man nun doch öffentlich dazu Stellung nehmen.

Die Sicherheit und Gesundheit der Besucher, Helfer und Hüttenbetreiber ist dem veranstaltenden HFV Gamburg und dem Organisationsteam der Gamburger Burgweihnacht schon immer wichtiger gewesen, als irgendwelche Gewinne zu erzielen.

Genau aus diesem Grund sei eine defekte Stromleitung Anlass für viele Streitigkeiten in den letzten Wochen gewesen. „Diese Stromleitung gehört zu einem Strahler am Bergfried und damit zum burgeigenen Stromkreis. Zweifelsfrei steht der Burgeigentümer in der Pflicht, diesen Mangel zu beheben. Die separate Stromanlage zur Burgbeleuchtung, dessen Träger die Gemeinde ist, wurde ordnungsgemäß installiert und hat mit der burgeigenen Stromversorgung nichts zu tun“, heißt es weiter in der Stellungnahme. Deshalb habe der Vorstand des HFV Gamburg keine andere Möglichkeit gesehen, als die Beseitigung dieses unter Umständen lebensgefährlichen Mangels durch eine Elektrofachfirma rechtzeitig vor dem Weihnachtsmarkt zu verlangen.

Aus diesem Grund wurde der ebenfalls im Organisations-Team mitarbeitende Sohn des Burgbesitzers per Mail angeschrieben und gebeten, die gefährliche Schadensquelle von einer Fachfirma innerhalb einer bestimmten Frist beseitigen zu lassen, damit alle Beteiligten abgesichert sind Daran hätten sich jedoch offensichtlich die Gemüter der Burgherrenfamilie so sehr erzürnt, dass es zu vielen Vorwürfen und Anschuldigungen gekommen sei, „die deutlich zeigten, dass das Vertrauensverhältnis zwischen Eigentümerfamilie und dem HFV Gamburg nachhaltig gestört ist“.

Trotzdem sei eine Kompromisslösung von Seiten des HFV Gamburg zur Beseitigung der elektrischen Gefahrenquelle in Sicht gewesen, damit der Weihnachtsmarkt ungefährdet stattfinden könne. „Am vergangenen Freitag kam es jedoch zu einer lautstarken und äußerst niveaulosen verbalen Entgleisung durch ein Familienmitglied der Burgbesitzer gegenüber zwei projektverantwortlichen Vereinsmitglieder, die eigentlich nur die Kompromisslösung und noch anstehenden Arbeitsabläufe besprechen wollten“, schreibt der HFV. Schon zu diesem Zeitpunkt sei dann nicht mehr klar gewesen, ob die Burgeigentümer ihre Burganlage zur Verfügung stellen würden.

„Ausschließlich aufgrund dieses Vorfalls und der vorausgegangenen anmaßenden Anschuldigungen haben daraufhin zwei Vertreter des Organisationsteams, die maßgeblich in die Planungs- und Ausführungsarbeiten der Burgweihnacht involviert waren, unwiderruflich ihre Mitarbeit zum sofortigen Zeitpunkt niedergelegt“, so die Stellungnahme. Daran habe auch eine am Samstag schriftlich verfasste Entschuldigung von Seiten des Sohnes der Familie von Mallinckrodt nichts mehr geändert.

„Die Grenzen des guten Geschmacks waren in den letzten Wochen eindeutig zu oft überschritten worden“, erklärt der HFV.

Für die zurückgetretenen Personen konnte in so kurzer Zeit, trotz Bemühungen der Vereinsführung, kein Ersatz gefunden werden, die diese Tätigkeiten in vollem Umfang übernommen hätten. Dem HFV sei es somit nicht mehr möglich gewesen, eine sichere und stimmungsvolle Burgweihnacht durchzuführen.

