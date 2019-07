Auftrag wurde einstimmig erteilt

Werbach.Den Auftrag für die Vergabe von Abgasabsauganlagen in den Feuerwehrgerätehäusern in Gamburg und Werbach erteilte der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag einstimmig an die Firma Schumm aus Steinbach mit einem Angebotspreis von 12 681 Euro brutto. Im Haushalt der Feuerwehr stehen für diese Arbeiten 12 000 Euro zur Verfügung. Die Mehrkosten werden durch andere Feuerwehrhaushaltspositionen, die nicht zum Zuge kommen oder günstiger ausfallen, abgedeckt.

Nach dem Feuerwehrbedarfsplan müssen Feuerwehrgerätehauser, in denen Fahrzeuge untergebracht sind, mit einer Abgasabsauganlage ausgestattet sein. Im letzten Jahr wurde das Feuerwehrhaus in Werbach umgerüstet, nun folgen Gamburg und Niklashausen. ber

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.07.2019