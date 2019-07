Außerplanmäßige Ausgaben

Werbach.Außerplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 2800 Euro stimmte der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag im Werbacher Rathaus einhellig zu.

Rechnung aus dem Jahr 2018

Wie Kämmerer Michael Ank berichtete, ging Ende April 2019 eine Rechnung des Zweckverbands Wasserversorgung Mittlere Tauber über den Abschlag auf die Ingenieurleistungen für den Roh- und Reinwasserverbund für die Feinwirktechnik ein. Die ursprüngliche Rechnung datierte aber auf den 7. Mai 2018. Dafür stünden im laufenden Haushaltsjahr keine Mittel zur Verfügung. Letztlich bestehe die Wahl bei der Abstimmung zwischen Ja und Ja, zumal man die Rechnung schon bezahlen musste.

Mit weiteren außerplanmäßigen Kosten müsse gerechnet werden, so der Kämmerer. ber

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.07.2019