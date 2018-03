Auto-Rad gelockert

Anzeige

Werbach.Einen 43-Jährigen in Gefahr gebracht haben Unbekannte, von denen zwischen Sonntag bis Montag ein Fahrzeug in Werbach manipuliert wurde. Sie lockerten alle fünf Schrauben des Hinterreifens eines Astra Caravans. Das Fahrzeug stand am Sonntag von 20.30 bis 23 Uhr auf einem Parkplatz an der Hochhäuser Straße. Der 43-Jährige bemerkte während der Fahrt, dass etwas mit dem Wagen nicht stimmte. Ebenfalls in Werbach beschädigten vermutlich andere Unbekannte zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag, 7 Uhr, einen BMW. An dem Fahrzeug, das in der Hauptstraße stand, zerkratzten die Täter den vorderen Kotflügel und die hintere Tür. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro.