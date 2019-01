Bernd Lippert zum Ehrenmitglied ernannt

Wenkheim.Bei der Generalversammlung des TSV Wenkheim standen Ehrungen im Vordergrund. Der langjährige Kassenverwalter Bernd Lippert wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Bei den Neuwahlen zu den Beisitzern gab es kleinere Änderungen.

Vorstandssprecher Andre Baumann begrüßte neben Bürgermeister Ottmar Dürr, Ortsvorsteher Emil Baunach, zahlreiche Ehrenmitglieder und Mitglieder des Sportvereins. Dem Rechenschaftsbericht des Vorstandsteams waren wieder zahlreiche Aktivitäten im zurückliegenden Jahr zu entnehmen. Erwähnt wurden unter anderem das Sportfest zum 60-jährigen Bestehen mit dem Fußballspiel VfR Aalen gegen die Stuttgarter Kickers, die Theaterabende und die Gestaltung des neuen Sportheims.

Vorstandsmitglied Martin Salzmann verlas mehrere Berichte über die Arbeit in den Bereichen erste und zweite Mannschaft, Jugendbereich und Breitensport. Die fußballbegeisterten Jugendlichen spielen weiterhin in Werbach, Großrinderfeld und Distelhausen.

Den derzeitigen Tabellenstand der ersten Mannschaft in der Kreisliga A (Platz 5, ein Punkt auf den Relegationsplatz) will man versuchen noch zu verbessern. Daniel Reinhart, Co-Trainer der Damenfußballmannschaft, berichtete über das Spielgeschehen in der Spielgemeinschaft mit dem TuS Großrinderfeld, wo man im letzten Jahr die Freizeitrunde gewann. Derzeit liegt man auf dem zweiten Platz.

Kassenführerin Bianca Beuschlein stellte die Einnahmen und Ausgaben gegenüber. Wegen der vielen gewinnbringenden Aktivitäten und insbesondere durch die Umgestaltung des Sportheims waren die einzelnen Zahlen von hohen Beträgen gekennzeichnet. Der Kassenstand ist insgesamt zufriedenstellend. Kassenprüfer Ewald Schörk berichtete von einer einwandfreien Kassenführung. Dies führte zur Entlastung des Vorstands.

Bürgermeister Ottmar Dürr dankte für das große Engagement der Vereinsmitglieder und die große Angebotspalette in den einzelnen Abteilungen. Er hob besonders das Engagement von Bernd Lippert heraus, der für seine langjährige Arbeit als Kassenverwalter zum Ehrenmitglied ernannt wurde. Für die SG Welzbachtal mit TSV Wenkheim und TSV Werbach hoffte der Bürgermeister, dass sie zukunftsorientiert weiter arbeitet.

Treue geehrt

Dürr leitete anschließend die Neuwahlen für verschiedene Beisitzerposten, die flott über die Bühne gingen, da alle einstimmig in ihren Ämtern gewählt wurden. Bürgermeister und Vorstandsteam ehrten anschließend zahlreiche Mitglieder für langjährige Treue zum TSV mit Urkunde und Präsent. Für 50 Jahre: Wilfried Baumann, für 40 Jahre: Christiane Bopp, Ulla Dietrich, Hilde Eisenmann, Arno Hoßdorf, Manfred Lang, Ruth Oberst, Elfriede Scherer-Blatz, Eleonore Schmidt, Bernd Schörk, Sigfried Schultheiß, Lina Seubert, Rosi Steger, Michael Volk und Helmut Zubeck In 2019 sollen vordringlich die Außenanlagen wie Pflanzungen, Abgrenzungen und Rückhaltebecken um das neue Vereinsheim gestaltet werden. rei

