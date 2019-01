Bisher höchstes Investitionsvolumen

Den ersten doppischen Haushalt hat der Gemeinderat Werbach einstimmig verabschiedet. Mit über 6,5 Millionen Euro weist er das höchste Investitionsvolumen seit Bestehen der Gemeinde aus.

Werbach. Die Gemeinde Werbach hat zum 1. Januar auf die Doppik umgestellt und sich „damit von der altgedienten Kameralistik verabschiedet“, sagte Bürgermeister Ottmar Dürr zur Einführung.

Das sei für eine Kommune „unserer Größenordnung und Struktur nicht unbedingt ein Segen“. Da nunmehr die Abschreibungen für das gemeindliche Vermögen erwirtschaftet werden müssen, unterliege der laufende Haushalt fortan einer deutlichen Mehrbelastung. „Daher werden wir in den nächsten Jahren wohl oder übel gezwungen sein, kommunalpolitisch schwerwiegende Themenfelder anzugehen und vermutlich entsprechend schmerzliche Entscheidungen zu treffen haben“, so Dürr am Dienstag im Gemeinderat.

Mittel für Bildung

Nichtsdestotrotz investiere die „Gemeinde auch in diesem Jahr für und in die Zukunft. Insgesamt sind über 6,5 Millionen Euro für entsprechende Maßnahmen im Haushaltsplan veranschlagt. Das ist das höchste Investitionsvolumen seit Bestehen der Gemeinde“, betonte der Bürgermeister. In diesem Zusammenhang unterstrich Dürr, dass die Gemeinde über den gesamten Finanzplanungsraum hinweg insgesamt 5,7 Millionen Euro im Bereich Bildung investiert. Dies entspreche rund 60 Prozent des Investitionsvolumens der kommenden Jahre. „Zukunftsorientierter kann eine Kommune kein Geld in die Hand nehmen“, so der Bürgermeister.

Zu Beginn seiner Ausführungen wies Kämmerer Michael Ank auf die positive Entwicklung bei den Einwohnerzahlen in Werbach hin. Der Trend sei seit 2014 positiv. Der Mittelwert der Jahre 2014 bis 2018 betrage 3299 Einwohner. Die Hebesätze der Realsteuer gelten seit Oktober 2016 und bleiben auch für das Haushaltsjahr 2019 unverändert. Die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) sowie die Grundsteuer B (übrige Grundstücke) liegen bei 360 vom Hundert, die Gewerbesteuer bei 350 vom Hundert.

Mit dem doppischen Haushalt, der eine finanzielle Herausforderung darstelle, feiere man eine Premiere. Ank verwies dabei auf die große Zuweisungsrate in Höhe von 56 Prozent bei den Erträgen. Damit werde die Abhängigkeit der Gemeinde von Landesmitteln deutlich. Langfristig müsse man deshalb die eigene Finanzkraft ausbauen und stärken. Durch die Konsolidierung des Etats müsse ein ausgeglichener Haushalt bei den ordentlichen Aufwendungen und Erträgen das Ziel sein und somit kein Leben auf Kosten künftiger Generationen. Derzeit befinde sich der Haushalt in der Schieflage. Der Ergebnishauhalt weist bei den ordentlichen Erträgen eine Summe von 7 937 480 Euro und bei den ordentlichen Aufwendungen von 8 060 050 Euro. Somit hat das veranschlagte ordentliche Ergebnis ein Minus von 122 570 Euro.

Im Finanzhaushalt beträgt der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts 848 980 Euro (früher Zuführung vom Verwaltungs- und den Vermögenshaushalt). Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wurde auf 2,7 Millionen Euro festgesetzt. Für den Planungszeitraum bis Ende 2022 umfasst die Neuverschuldung 4,05 Millionen Euro. Zum 31. Dezember 2022 wird für die Gemeinde ein Schuldenstand von 3,98 Millionen Euro erwartet. Die Pro-Kopf-Verschuldung von 573,85 Euro (Ende 2018) steige auf 1374 Euro zum 31. Dezember dieses Jahres. Dies sei der geforderten Erwirtschaftung der jährlichen Abschreibungen geschuldet.

Man habe in den vergangenen Jahren unglaublich viel für die Verbesserung der Infrastruktur und damit für Lebensverhältnisse der Bevölkerung getan, sagte Albrecht Rudolf. Man werde auch noch im Haushalt 2019 diesen Weg fortsetzen können und weiter große Investitionen stemmen.

Ende der Fahnenstange

Man müsse aber auch festhalten: „Das Ende der Fahnenstange ist erreicht“. Denn eine ganz besondere Herausforderung werde nach dem neuen Haushaltsrecht die Erwirtschaftung des jährlichen Resourcenverbrauchs mit 1,74 Millionen Euro in 2019 und auch in den Folgejahren. Ferner stehe die Erfüllung der Verpflichtungsermächtigungen aus diesem Jahr in Höhe von 4,759 Millionen Euro in den kommenden Jahren an. Die Summe der Herausforderungen und Investitionen sei dafür verantwortlich, dass der Etat 2019 mit keinem anderen vergleichbar sei und einen Rekordhaushalt darstelle. Einschränkend müsse aber gesagt werden, dass man zur Finanzierung auf Landeszuschüsse angewiesen sei und man die Gebühren an die tatsächlichen Kosten anpassen müsse. Zudem sei die Finanzierung des Landes stark verbesserungswürdig. Beim Blick auf die nächsten Jahre werde man den Gürtel enger schnallen müssen.

Mit der Doppik betrete man Neuland und müsse die Abschreibungen nun erwirtschaften, womit man nicht mehr so gut dastehe, sagte Klaus Seidenspinner. Das Ziel sei, nicht auf Pump zukünftiger Generationen zu leben. Doch gebe der Gesetzgeber hier gerade kleineren Gemeinden nicht die nötigen Mittel an die Hand, sondern man sei abhängig von Zuweisungen des Landes.

Nötige Infrastruktur

Gleichwohl gelte es, dass sich die Kommune attraktiv aufstelle und man für die nötige Infrastruktur sorgen müsse. Insgesamt sei die Gemeinde aber auf einem guten Weg. Nicht Notwendiges müsse mankünftig weglassen und zusätzliche Einnahmen generieren. Um die Abschreibungen zu erwirtschaften, müsse man wohl auch Beschlüsse fassen, die weh tun.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 31.01.2019