Böttigheim schmecken und erleben

Böttigheim.Bereits zum elften Mal bietet der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ für Freunde des Genusses einen kulinarischen Spaziergang an. In diesem Jahr ist der Austragungsort Böttigheim. In Zusammenarbeit mit dem Markt Neubrunn wurde eine interessante und „schmackhafte“ Veranstaltung organisiert. Sie findet am Freitag, 17. Mai, ab 17 Uhr statt.

Das Programm startet mit einem Begrüßungssekt im Hotel Restaurant „Berghof“ in Böttigheim. Weiter geht es mit einer geführten Wanderung zum Naturschutzgebiet „Elsberg“. Unterwegs gibt es verschiedenen Orchideen, darunter die Sorte Diptam, sowie weitere seltene Pflanzen der Trockenstandorte des unteren Muschelkalks zu bewundern. Wanderschuhe sind erforderlich.

Der Rückweg führt entlang des Kreuzweges zur Kirche „Maria Himmelfahrt“. Nach einer kühlen Erfrischung wird in der Kirche ein Zwischenstopp eingelegt. Die Teilnehmer erfahren Interessantes zur Weinvergangenheit in Böttigheim, zu den Beziehungen zum Kloster Bronnbach und den Grafen von Wertheim.

Auf dem Weg zum „Berghof“ steht noch ein kurzer Blick in die „Fiederlingskapelle“ mit Hinweisen zur Entstehungsgeschichte auf dem Programm. Im Anschluss wird ein regionales Menü mit korrespondierenden Weinen im Hotel-Restaurant „Berghof“ serviert.

„Bei dieser Veranstaltung legen wir besonderen Wert auf den Einsatz regionaler Produkte und die Einbindung der tauberfränkischen Betriebe“, erklärt Geschäftsführer Jochen Müssig vom Tourismusverband „Liebliches Taubertal“. Das Konzept verbindet das kulinarische Profil und die kulturelle Vielfalt der Ferienlandschaft. Auftakt war 2009 im Kloster Bronnbach. Bisher waren Schloss Weikersheim, Burg Wertheim, Tauberzell, Niederstetten, Freudenberg am Main, Külsheim, Grünsfeld, Lauda-Königshofen und Creglingen die Gastgeber.

Karten gibt es ab sofort beim Tourismusverband „Liebliches Taubertal“, Gartenstraße 1, Tauberbischofsheim, Telefon 09341/825806, Fax 09341/825700, E-Mail: touristik@liebliches-taubertal.de, oder beim Markt Neubrunn, Telefon 09307/988912. tlt

