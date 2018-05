Bücherei wird geschlossen

Anzeige

Das katholische Pfarramt St. Georg stellte an die Gemeinde einen erneuten Zuschussantrag für die Sanierung der Stützmauer am Kindergarten. Da sich die Kosten für die Sanierung fast verdoppeln werden, bittet die Kirchenverwaltung um eine erweiterte Zuschussgewährung. Ursachen für die Kostensteigerung sind unter anderem eine Massenmehrung, aber hauptsächlich, dass der Zustand der alten Steine so schlecht war, dass sie nicht mehr verwendet wurden. Somit steigen die Kosten von etwa 60 000 auf fast 120 000 Euro. Der Marktgemeinderat lehnte diesen Antrag ab.

Nach Auszug der Grundschule aus dem Rathaus Neubrunn brach das Ausleihen von Büchern aus der Kinderbücherei fast ab. In den letzten drei bis vier Jahren liehen durchschnittlich sechs Kinder pro Jahr etwa 20 Bücher aus. Aus Mangel an Nachfrage und Nutzung beschloss der Gemeinderat, die Kinderbücherei zum August 2018 aufzulösen. Die Bücher und Hefte sollen bei einem Bücherflohmarkt verkauft werden.

Das Einsatzfahrzeug LF16 der Feuerwehr Neubrunn ist 31 Jahre alt. Deshalb soll Ersatz beschafft werden. In den Haushalt und in den Investitionsplan wurden Mittel eingestellt. Der Gemeinderat beschloss die Ersatzbeschaffung und die Gründung einer Arbeitsgruppe, die alle notwendigen Vorarbeiten bis zur Ausschreibung übernehmen soll. Hierzu gehören etwa die Prüfung, welches Ersatzfahrzeug beschafft werden soll, das vorhandene Ausrüstung übernommen werden kann, aber auch die Organisation von Besichtigungsterminen von Vorführungsfahrzeugen. Unter anderem muss noch geprüft werden, ob eine weitere Kommune ein baugleiches Fahrzeug beschafft. Hier würde sich dann der Förderbetrag um zehn Prozent erhöhen. Dieser Arbeitsgruppe gehören die drei Kommandanten, der Bürgermeister so wie ein Gemeinderat samt Stellvertreterin an.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 08.05.2018