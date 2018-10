Chor- und Orgelmusik der Romantik zu hören

Niklashausen.Ein Konzert mit Chor- und Orgelmusik der Romantik ist in der evangelischen Kirche in Niklashausen zu erleben. An der historischen Weigleorgel von 1901 gastiert am Samstag, 20. Oktober, um 17 Uhr der Bonner Organist Georg Friedrich. Er präsentiert Orgelwerke von Robert Schumann und Felix Mendelssohn. Außerdem begleitet er den Frauenchor der Stiftskirche Wertheim unter Leitung von Bezirkskantorin Katharina Wulzinger bei der Messe in A-Dur von Joseph Gabriel Rheinberger.

Drei Lieder von Felix Mendelssohn werden von der Altsolistin Bianca Schütz vorgetragen. Sie ist Mitglied des Stiftschores und langjährige Solistin bei Kantaten und Konzerten.

Die Orgel in Niklashausen wurde vor einigen Jahren restauriert und ist im Taubertal ein echtes Schmuckstück. Klang und Bedienungsweise der Orgel sind original erhalten und genau geschaffen für Chor- und Orgelmusik des 19. Jahrhunderts.

Georg Friedrich studierte an der Hochschule für Musik in Stuttgart und Essen.

Er konzertiert regelmäßig in Orgelreihen, unter anderem bei der Orgelmusik zur Marktzeit in Wertheim und ist zudem als freischaffender Cembalist und Chorleiter sowie als Musiklehrer am Gymnasium in Andernach tätig.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.10.2018