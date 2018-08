Clubmeister ermittelt

Anzeige

Neubrunn.Bei hochsommerlichen Temperaturen hat das traditionelle Tenniscamp des TC Neubrunn wieder stattgefunden. Über 30 Kinder und Jugendliche aus den Vereinen Grünsfeld, Tauberbischofsheim, Wittighausen und Neubrunn waren mit dabei.

Neben Nachtwanderung, Grillabend mit den Eltern, gemeinsamen Stunden am Lagerfeuer und Spaß auf der vereinseigenen Kegelbahn standen am Tage die Tenniswettkämpfe um die vereinsübergreifende Clubmeisterschaft im Mittelpunkt. Das Siegerpodest in den einzelnen Konkurrenzen bestiegen bei den Junioren U16: Jannis Vath vor Leon Ries und Jonas Schwägerl; Junioren U12: Moritz Rösch vor Linus Menig und Tobias Stemmler; Juniorinnen U14: Antonia Feuerstein vor Maren Kern und Luisa Retzbach; Midcourt U10: Magnus Popp vor Julian Dressner und Julius Hauser; Kleinfeld: Lennart Menig vor Marie Eisenhauer und Mihai Viziru

Für die Jüngsten fand einmal mehr eine Kinderolympiade mit speziellen Trainings- und Übungseinheiten statt. In diesem Jahr wurde dabei erstmals das Ballschulkonzept des TC Neubrunn integriert. Dieses begegnet dem sich verstärkenden Trend zu weniger Bewegung im Kindesalter. Die Hand-Auge-Koordination sowie die motorischen Fähigkeiten werden dabei spielerisch gezielt fördert.