Der Trend bei den Schülerzahlen zeigt deutlich nach oben

Der gemeinsame Auftritt vom Blasorchester Welzbach-Tauber und dem Chor „Sound of Joy“, begonnen beim Festakt, fortgesetzt beim Adventskonzert und beim Neujahrsempfang der Gemeinde Werbach, sei als sehr gut empfunden worden.

Wolfgang Baum, Kassenwart der Musikschule, stellte die gesamten Finanzen vor. Die Musikschule beschäftige elf Musiklehrer in Teilzeit. Das Gesamtvolumen entspreche einem Unternehmen mit zwei „Angestellten“. Kassenprüfung von Birgit Hörner und Anne Bickelhaupt bescheinigten eine perfekte Kassenführung.

In Bericht des Vorsitzenden vermeldete Dieter Oxenknecht-Kuhn deutlich gestiegene Schülerzahlen. Das Tief bei der demografischen Entwicklung sei durchschritten. Musik als Bildung und als persönliche Steigerung des eigenen Lebensgefühls werde zunehmend nachgefragt.

Die Veranstaltungen der Musikschule Werbach wie Nachwuchstag, Musik-Hoffest und Adventskonzert seien sehr gut besucht gewesen. Das Niveau der Beiträge sei sehr gut gewesen, dies sei auch ein Ergebnis von sehr guten Lehrkräften.

Primäre Aufgabe der Musikschule sei die musikalische Ausbildung. Das Konzept der Musikschule Werbach, beginnend im Baby-Musikgarten im Alter von sechs Monaten, setze sich über musikalische Früherziehung bis hin zum individuellen Instrumentalunterricht fort.

Zweites „Standbein“ sei inzwischen der Musikverein mit den Gruppen Blockflöten-Ensemble, Jugendblaskapelle, Blasorchester Welzbach-Tauber und den Chor „Sound of Joy“.

Mit Blick in die Zukunft stellte, Dieter Oxenknecht-Kuhn den dritten Bereich vor, nämlich die Zusammenarbeit mit der Welzbach-Grundschule Wenkheim vor. Die bereits bestehende Kooperation im Bereich Blockflöte und Bläserklassen wurde aktuell um den Schulchor ergänzt. Mit einer künftigen Ganztagesgrundschule werde sich die Musikschule Werbach einbringen.

Ein Lob übermittelte Dieter Oxenknecht-Kuhn an den Vorstand für die Unterstützung, aber auch an alle Lehrkräfte für die hervorragende Ausbildung; er bezog auch die vielen Helfer in seine Worten mit ein.

Ortsvorsteherin Birgit Hörner übermittelte die Grußworte der Gemeinde, dankte dem Vorstandsteam für die enorme ehrenamtliche Leistung. Über den Zeitraum der Sanierung der Hauptschule werde die Gemeinde geeignete Ersatzräume anbieten.

Die turnusmäßigen Wahlen ergaben folgendes Ergebnis: zweiter Vorsitzender Bertram Horn, Schriftführerin Anne-Katrin Kuhn, Kassenwart Wolfgang Baum, Beisitzer Kornelia Follner, Gabi Müller, Christian Herold, Manfred Lang, Bernhard Spengler, Jürgen Schmidt, Detlef Weidner.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.03.2018