Bei den beiden ist er allerdings an die falschen geraten. Zusammen mit den Dorfbewohnern schmieden sie einen Plan, sich zu rächen und den dicken Tunichtgut am Ende dem allgemeinen Spott auszuliefern.

Der Vorhang hebt sich in der Welzbachtalgemeinde am Samstag, 3., Freitag, 9. und Samstag, 10. März, jeweils um 20 Uhr in der Turnhalle Wenkheim.

